Tiessalo: Mitä nainen haluaa sängyssä? Viisi vastausta ikuiseen mysteeriin

Suomalaiset haluaisivat enemmän seksiä kuin todellisuudessa saavat. Parisuhteessa elävistä naisista joka toinen on tyytymätön yhdyntöjen määrään suhteessaan. Lisäksi yhä useampi nainen kokee orgasmin saannin vaikeaksi. Orgasmi on kadoksissa varsinkin nuorilta naisilta.

Eli seksiä haluttaisiin, mutta siitä ei osata nauttia. Mitä ihmettä naiset siis sängyssä haluavat?

Toimittaessani vastikään Ylelle Naisten saunavuoro –podcast-sarjan seksistä, parisuhteesta ja naiseudesta sain ilon keskustella kahden kokeneen seksuaaliterapeutin kanssa. Näiden keskustelujen ja aiempien tutkimusten perusteella uskallan esittää viiden kohdan listan siitä, mistä nainen sängyssä syttyy.

Kas tässä: nauttikaa!

1. Nainen haluaa, että hänen nautintonsa on tärkeää

Naisen nautinto vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä kumppanilta. Jos kumppanilla on kiire saavuttaa oma huippunsa, nainen kokee helposti, että hänen nautintonsa on vähempiarvoinen. Orgasmin teeskentely voi tällöin tuntua hyvältä ratkaisulta.

Seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin mukaan moni nainen ei tunne oman orgasminsa arvoa. Kihlström neuvoo, että naisten pitäisi harrastaa seksiä aidosti oman nautintonsa takia. Silloin seksuaalinen itsetunto kasvaa oikeaan suuntaan eikä vain toisen miellyttämiseen.

Moni nainen on myös hyvin itsekriittinen omaa kehoaan kohtaan. Ulkonäköpaineet ruokkivat itsekritiikkiä. Jos nainen ei ole sinut oman itsensä kanssa, hänen on vaikea antautua vastaanottamaan nautintoa. Tällöin kärsivällinen ja kekseliäs kumppani on kullanarvoinen.

2. Nainen haluaa mielikuvia

”Naisten halu elää ennen kaikkea päässä. Aivoja pitää stimuloida, ei pimppiä.” Näin kiteytetään norjalaisessa menestyskirjassa Vau, mikä vagina!

Kirjan kirjoittajat kertovat, että naisen seksihaluista vain 25 prosenttia tulee sukupuolielinten fyysisistä reaktioista. Yksinkertaistaen: kun miehellä on erektio, hän useimmiten haluaa seksiä. Kun nainen tuntee fyysisesti kiihottuvansa, hän ei välttämättä silti halua seksiä.

Mielikuvat, fantasiat, rentoutunut olo, stressittömyys ja kiireettömyys ovat siis kosketuksen lisäksi erittäin tärkeitä naisen nautinnolle. Hyvä tunneyhteys kumppaniin sytyttää naisen helpommin kuin Kamasutran mukainen akrobatia.

Tietysti joskus on myös päinvastoin: hyvä seksi ilman sen suurempaa parisuhdeviritystä voi olla todella tyydyttävää.

3. Nainen haluaa enemmän

Finsex-tutkimuksen mukaan parisuhteessa elävistä naisista noin puolet haluaisi parisuhteessaan useammin yhdyntöjä (siirryt toiseen palveluun). Joka toinen parisuhteessa oleva nainen siis elää seksuaalisessa puutteessa!

Eikä ikä tuo tähän ongelmaan ratkaisua, sillä ero toivotun ja toteutuneen yhdyntämäärän välillä pienenee iän myötä, mutta se on merkittävä vielä eläkeikäisilläkin naisilla.

Myös parisuhteessa olevilla miehillä halut ovat toteutunutta selvästi suurempia. Eipä ihme, että niin moni parisuhde kariutuu.

4. Nainen haluaa naista

Saman Finsex-tutkimuksen mukaan alle 25-vuotiaista naisista peräti 40 prosentin seksuaalinen mielenkiinto ei kohdistu vain miehiin (siirryt toiseen palveluun). Alle 35-vuotiaistakin joka kolmas tuntee näin.

Tämä on ehkä suurin seksuaalinen vallankumous sitten ehkäisypillerin keksimisen ja homoseksuaalisuuden yhteiskunnallisen hyväksymisen.

Mistä tämä kertoo? Biseksuaalisuus tai lesbous tuskin ovat yllättäen lisääntyneet näin paljon. Todennäköisemmin kyse on aiempaa sallivammasta ilmapiiristä, joka on tuonut naisille mahdollisuuden tutkia ja kokeilla seksuaalisuutensa eri puolia.

Olkoon selitys mikä tahansa, kyse on mullistavasta tiedosta. Nuoret naiset ovat alkaneet hakea seksuaalista mielihyvää toisten naisten kanssa. Nykynaisten seksuaalinen nautinto ei enää ole riippuvainen vain miehistä.

5. Nainen haluaa olla rauhassa

Aina ei tee mieli. Ja se on ihan ok.

Seksistä tulee kuitenkin helposti parisuhteen kipukohta. Epäsuhtaiset seksihalut ja –mieltymykset, riitely, painostaminen ja stressi uhkaavat sammuttaa kipinän lopullisesti. Sänky ei saa olla taistelukenttä.

Lopuksi tärkein: halua ei voi pakottaa. Tämä on naisten itsensäkin hyvä muistaa. Mitä enemmän nainen kokee, että hänen pitäisi haluta, sitä kauemmaksi nautinto karkaa.

Näiden ohjeiden myötä: ei muuta kuin tervetuloa, rakkauden kevät 2018!

Paula Tiessalo

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka yrittää ymmärtää itseään ja muita. Uskoo pienen flirtin piristävän elämää paremmin kuin kuohuviini.

Jutussa on käytetty lähteenä teosta: Nina Brochmann & Ellen Støkken Dahl: Vau, mikä vagina! Otava 2018