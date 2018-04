Huippuyliopisto alkaa kehittää keinoälyä asejärjestelmiin – tutkijat aloittivat boikotin

Yli 50 maailman johtavaa keinoälytutkijaa on ilmoittanut boikotoivansa eteläkorealaista KAIST-yliopistoa (Korea Advanced Institute of Science & Technology). Asiasta uutisoi brittiläinen The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

KAIST avasi helmikuussa tutkimuslaitoksen, jonka tarkoituksena on kehittää keinoalyä aseteknologian tarpeisiin. Research Center for the Convergence of National Defense and Artificial Intelligence -laitos alkaa tehdä yhteistyötä eteläkorealaisen jättiyrityksen Hanwhan kanssa.

Hanwha tuottaa monia asejärjestelmiä ja muun muassa rypälekranaatteja, jotka on kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Etelä-Korea ei tosin ole allekirjoittanut sopimusta. Myös Suomeen ostetut K9-telahaupitsit ovat Hanwhan tuotteita.

Tutkijat pelkäävät, että yliopiston ja asetehtaan yhteistyön tuloksena syntyy itsenäisesti toimivia aseita, "tappajarobotteja". Ne ovat tietokoneistettuja aseita, jotka eivät ole ainakaan kokonaan ihmisen kontrollissa, vaan tekevät päätökset tulenkäytöstä ja tulen kohteesta itse.

Yliopiston ja asetehtaan liitto huolettaa

– Keinoälyn avulla voidaan tehdä monia mainioita asioita ihmishenkien pelastamiseksi myös sotilaallisessa yhteydessä, mutta suurta huolta herättää se, että tavoitteeksi julistetaan juuri autonomisten aseiden kehittäminen ja vielä tämänkaltaisen kumppanin avulla, sanoi boikotin alullepanija New South Wales -yliopiston professori Toby Walsh.

– Hyvin arvostettu yliopisto liittoutuu eettisesti erittäin arveluttavan ja kansainvälisiä normeja rikkovan kumppanin kanssa, Walsh jatkaa. KAISH on listattu sijalle 46 tunnetussa QS-yliopistovertailussa.

Professori Walsh huolestui yliopiston toiminnasta sen jälkeen, kun Korea Times -lehti julkaisi artikkelin, jossa kerrottiin yliopiston "liittyvän mukaan kansainväliseen kilpailuun autonomisten aseiden kehittämiseksi". Walsh lähetti yliopistoon kyselyn, mitä on suunnitteilla, mutta ei ole saanut vastausta, Guardian kertoo.

KAISTin johtaja Sung-Chul Shin totesi tutkimuslaitoksen avaamisesta kertovassa tiedotteessa, että laitos keskittyy "keinoälypohjaisiin komento- ja päätöksentekojärjestelmiin, megaluokan miehittämättömien vedenalaislaitteiden navigointialgoritmeihin, älykkäisiin lentokoulutusjärjestelmiin sekä keinoälypohjaiseen kohteiden jäljittämiseen ja tunnistamiseen".

Guardianin mukaan tiedote on myöhemmin poistettu.

Yliopisto kiistää aseiden kehittämisen

Julkisen kirjeen KAISHin toiminnasta (siirryt toiseen palveluun) laatineet tutkijat sanovat lopettavansa kaiken yhteistyön kaikkien KAISTin osastojen kanssa.

Johtaja Shin sanoo olevansa pahoillaan tutkijaboikotista. Hän kiistää jyrkästi, että KAISH olisi mukana kehittämässä tappavia asejärjestelmiä tai tappajarobotteja.

– Akateemisena instituutiona pidämme ihmisoikeuksia ja eettisiä sääntöjä hyvin korkeassa arvossa. Vakuutan vielä kerran, ettei KAIST osallistu mihinkään ihmisarvoa rikkovaan tutkimukseen, mukaanlukien ilman ihmisen valvontaa toimivat autonomiset aseet.

Lukuisat asevalmistajat ovat parhaillaan kehittämässä asejärjestelmiä, jotka voivat valita kohteensa ja toimintatapansa itsenäisesti. Kehittelyyn liittyy valtavia teknisiä ja eettisiä ongelmia. Yle kertoi kehitystyöstä tammikuussa julkaistussa artikkelissa.

