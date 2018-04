Jäiden sahaukset alkoivat – Pohjanmaan tulva-ammattilaiset seuraavat tilannetta vielä työajan puitteissa

Kyrönjoki nousi Ilmajoen musiikkijuhlien lavasteisiin muutama vuosi sitten talvi- ja kevättulvien aikaan. Lunta on tänäkin vuonna. (Kuva 4.4.2018)

Syksyllä 2012 ja keväällä 2013 pohjalaisjoet tulvivat pelloille ja pihoille. Ilmajoen musiikkijuhlien kentällä Kyrönjoki nousi korkealle, katsomoiden ja lavan korkeudelle.

Lunta on nytkin, ja tulvan mahdollisuus. Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Sari Hanka suhtautuu tilanteeseen vielä optimistisesti.

– Luonnonvoimille me ei voida mitään. Toivossa eletään, että sulaminen olisi hidasta, Hanka sanoo.

Musiikkijuhlilla on varauduttu mahdolliseen veden nousemiseen sillä, että veden vietävissä olevia rakenteita ei Ilkan kentällä ole. Silti, jos vesi oikein nousee, saattaa kesän musiikkijuhlien rakentajille tulla kiire.

– Jos ennen vappua päästään rakentamaan [lavasteita], ollaan vielä aikataulussa. Ja sitten, jos tilanne vaatii, rakennetaan yötä myöten, Hanka sanoo. Tänä keväänä paineita helpottaa hiukan se, että Mannerheim-oopperan lavasteet ovat valmiina viime kesältä ja vain kokoamista vaille.

Kevättulvaa Ilmajoella ooppera-areenalla. Vain seitsemän penkkiriviä oli näkyvissä iltapäivällä 17.4.2013 Anssi Leppänen / Yle

Tulvahuippu huhtikuun lopulla

Ryhmäpäällikkö Kim Klemola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ennustaa, että tulvahuippu pohjalaisjoissa koetaan parin viikon päästä.

– Nyt on vasta nähty ensimmäiset päivät, kun lämpötila on plussalla, Klemola sanoo. Myös ensimmäinen eletty plussayö ennakoi kevättä.

Sääennusteissa luvattu pikkuinen yöpakkanen ja suurimmalta osin poutaiset päivät ovat tulvien kannalta parasta säätä. Päivällä tapahtuu haihtumista ja yöpakkanen pysäyttää sulamisen. Klemola muistuttaa, että vesitilanteen kannalta on merkittävä ero siinä, onko lämpötila -1 vai +1 -astetta.

Vaikka sulaminen ja vesien pinnan nouseminen alkaisi, on se tulvaorganisaation vinkkelistä vielä todennäköisesti vähäistä.

– Ennusteet lupaavat tulvahuippua parin viikon päähän ja huhtikuun lopulle. Esimerkiksi Lappväärti-Isojoki -alueella 20.-25. huhtikuuta, Klemola sanoo.

Jäälohkare Lapväärtinjoen suulla 16.4.2013. Yle / Pasi Takkunen

Jääsahauksilla ennakoidaan

Perhonjokisuulla Kokkolassa on aloitettu tänään torstaina jääsahaukset. Perhonjoelta on tarkoitus siirtyä alaspäin Kyrönjoelle. Jäätä sahataan esimerkiksi Mustasaaren Koivulahdessa kasitien sillasta alaspäin ja Veikkaalassa Katilan sillan lähellä. Sahauksia tehdään myös Vähässäkyrössä Kolkin sillan alapuolella ja Isossakyrössä Pukkilansaaren kohdalla.

Paikat, joissa sahataan, ovat jo ennestään tuttuja, mutta niissä ei ole muutamaan talveen tarvinnut sahata.

– Nyt on ollut muutama vuosi väliä. Sen verran on ollut heikkojäisiä talvia. Eikä tämänkään talven jäänpaksuudet ole kovin vahvoja, vaan puhutaan keskimääräisellä tasolla olevista vahvuuksista. On kuitenkin päätetty, että helpotetaan sulamista sahauksilla, sanoo Tommi Mäki.

"Odottavalla kannalla"

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vesitilannetta seurataan vielä työajan puitteissa eli varallaoloon ei ole siirrytty päivystämään.

– Ollaan odottavalla kannalla ja seurataan ennusteita. Saattaahan olla, että tästä tulee pidempi ison virtaaman kausi, mutta varsinaista tulvahuippua ei tule, Kim Klemola sanoo.