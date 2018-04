Kasvuyrityksille virtaa yhä enemmän rahaa – startupeille siemen kasvuun nyt ulkomailta

Suomalaisiin startupeihin ja aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma nousi viime vuonna uusiin ennätyslukemiin.

Finnish Business Angels Networkin ja Pääomasijoittajat-yhdistysten tietojen mukaan viime vuonna yrityksiin investoitiin 349 miljoona euroa. Rahoista jo yli 200 miljoonaa tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Kotimaisten pääomasijoitusyhtiöiden osuus oli 59 miljoonaa ja bisnesenkeleiden sijoitusten osuus 26 miljoonaa euroa.

Ulkomaisten sijoittajien sijoitukset kasvoivat edellisestä vuodesta noin 50 miljoonalla, kun vastaavasti kotimaisten sijoittajien osuus on tippunut lähes puolella.

Ulkomaisten sijoitusten kasvu on yhdistysten mukaan tulosta siitä, että pääomasijoittaminen on entistä kansainvälisempää ja myös suomalaiset siemenvaiheessa olevat yritykset kiinnostavat. Ulkomaisen rahan osuus on kymmenkertaistunut 2010-luvun aikana.

Selvityksen mukaan kolmannes suomalaisista sijoituksista alkuvaiheen kasvuyrityksiin menee ulkomaille.