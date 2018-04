Mitä haluat kysyä Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kiviseltä?

Toimitusjohtaja Lauri Kivinen on ilmoittanut jättävänsä Yleisradion. Kivisen kahdeksan vuoden toimitusjohtajuuden aikana Ylen rahoituksesta ja roolista on käyty jatkuvaa keskustelua, eikä draamaltakaan ole vältytty. Miltä tulevaisuus näyttää ja mitä jää taakse? TV1:n Ykkösaamun vieraana on Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.