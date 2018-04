Menossa Lontooseen? Listasimme kahdeksan taidehelmeä: Mukana miehet mekoissa, hiphop-hitti ja aavemaiset valokuvat

Freudia ja Baconia saman katon alla

Jos eksistentialismi kiinnostaa, kannattaa suunnata Tate Britainiin. Sen All too Human -näyttely esittelee noin sadan maalauksen voimalla brittiläistä 1900-luvun maalaustaidetta. Näyttelyn kirkkaimpina tähtinä loistavat Lucien Freud ja Francis Bacon, joilta on esillä sekä keskeisiä että harvemmin nähtyjä töitä. Näyttely kertoo, miten Freudin ja Baconin intiimit, rehelliset ja rujon sensuellit teokset vaikuttivat muihin taiteilijoihin.

Erityistä: Poikkeuksellisen puhuttelevassa näyttelyssä on maalauksia lähes pariltakymmeneltä taiteilijalta, heidän joukossaan muun muassa Frank Auerbachilta, Paula Regolta ja Michael Andrewsilta.

Varaudu: Teosten äärellä kuluu aikaa ja pyhinä voi olla tungosta.

All Too Human: Bacon, Freud and a Century of Painting Life -näyttely Lontoon Tate Britain -museossa 27.8. asti.