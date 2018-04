Kuopioon tulee uusi miljoonaluokan matkailukeskus Bellanrantaan – "Suurin hanke kantakaupungissa vuosikymmeniin"

Kuopion Saana -matkailukeskuksen takana on väkeä Kuopion ravintolamaailmasta sekä maakunnan kovatuloisimpiin kuulunut sijoittaja.

Kuopion Siikaniemeen avataan vuoden 2019 keväällä uusi matkailukeskus. Joukko yrittäjiä on kertonut tänään torstaina perustavansa Bellanrantaan Saana-nimisen keskuksen, johon tulee muun muassa kolme erilaista saunaa ja ulkouima-allas.

Keskuksen yhteyteen on kaavailtu myös muita matkailua tukevia toimintoja, kuten ravintola, palveluita veneilijöille, ohjelmapalveluita ja tapahtumia.

Pääosaa näyttelevät kuitenkin saunat, kertoo Matkailukeskus Kuopion Saana Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Bella-Veneiden perustajana tunnetuksi tullut Raimo Sonninen.

– Voidaan puhua saunamaailmasta. Siellä on erilaisia saunoja: yhteissaunoja, privaattisaunoja, savusauna ja ylivuotoallas, hän luettelee.

Sonninen pitää tärkeänä myös uuden keskuksen ulkomuotoa. Hän vertaa sitä kaltevasta katostaan tunnettuun Oslon oopperataloon.

– Tässä on laaja katto, joka avautuu isona järvelle päin. Haluamme tehdä tästä niin hienon, että kun ihmiset näkevät dronella kuvatun videon maailmalla, he ajattelevat, että "Tuo on pakko nähdä!"

"Kuvastaa sitä, kuinka merkittävästä kohteesta on kyse"

Hankkeen taustalla on Sonnisen lisäksi muitakin tunnettuja nimiä kuopiolaisesta yritysmaailmasta, kuten Vararengasravintolat Oy:n Mika Hämäläinen, Tahko Span omistajiin kuuluva Heikki Vienola ja Trust Kapitalin perustaja Tuomo Rissanen.

Kokoluokaltaan hanke on useiden miljoonien eurojen arvoinen.

– Tämä on suurin matkailuun kohdistuva hanke kantakaupungissa vuosikymmeniin, toteaa Kuopion kaupungin yritysasiamies Unto Juutinen tiedotteessa.

Matkailukeskukseen odotetaan kävijöitä aluksi lähinnä kotimaasta. Raimo Sonnisen mukaan seuraava askel voisi löytyä vaikka Aasian markkinoille laajentamisesta. Vuositasolla Saanaan odotetaan jopa 100 000 kävijää.

– Se olisi enemmän kuin Puijon tornissa. Se kuvastaa sitä, kuinka merkittävästä kohteesta on kyse, luonnehtii Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen Ylelle.

Raimo Sonnisen mukaan uuden matkailukeskuksen rakentaminen alkaa todennäköisesti toukokuun puolivälissä. Rakennuksen on määrä valmistua syksyllä ja avajaiset olisivat 2019 keväällä.

Bellanrantaan on tullut muutenkin paljon uusia toimintoja viime vuosina. Siellä on avattu muun muassa HopLop, trampoliinipuisto, kuntosali ja pienpanimo. Sonninen kertoo, että alueella käy nykyään 700–1 000 asiakasta päivittäin.

– Bellanrannassa on jo todella paljon sisältöjä. Sieltä on ehhkä puuttunut yhteys rantaan, mutta nyt sekin tulee kuntoon, Wille Markkanen säestää.

Artikkelia päivitetty 5.4. 15.00 Raimo Sonnisen ja Wille Markkasen haastatteluilla.