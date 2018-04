Professori: Helsingin jyrähdys voi ääritapauksessa jopa kaataa hallituksen sote-esityksen – "Ulostulo on myöhässä, mutta aiheellinen ja perusteltu"

Helsingin valtuuston eilinen sote-kannanotto voi ääritapauksessa jopa kaataa koko suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen, sanoo entinen Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja, professori Jussi Huttunen.

Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti eilen keskiviikkona lähes yksimielisesti sen puolesta, että kaupunki vastustaa maan hallituksen esitystä sote- ja maakuntauudistukseksi.

– Silloin kun Helsinki – jonka väestöpohja on 600 000 ja joka on ylivoimaisesti Suomen suurin kaupunki – jyrähtää tällä tavalla, niin kyllä sillä on erittäin iso merkitys lähiviikkojen ja lähikuukausien keskustelulle, Jussi Huttunen sanoo Ylelle.

Tiedossa on, että myös muissa Uudenmaan kunnissa on tyytymättömyyttä. Ääritapauksessa se saattaa kaataa tämän esityksen. Jussi Huttunen

Tuleeko Helsingin kannanotto liian myöhään?

– Ei siitä ole pienintäkään epäilystä, etteikö se tule myöhään tässä prosessissa. Lakiesitystä on valmisteltu jo kaksi kierrosta ja nyt ollaan aivan loppusuoralla, professori vastaa mutta jatkaa:

– Tietysti keskustelussa on otettu esiin hyvin keskeisiä ongelmia uudistuksen kannalta. Voi sanoa, että on tärkeää, että ne näkökulmat tulevat esiin ennen kuin laki on lyöty lukkoon. Ulostulo tulee myöhään, mutta siitä huolimatta se on ollut varmasti aiheellinen ja perusteltu.

Mihin Helsingin kannanotto voi johtaa?

Millaisia vaikutuksia lausunnolla voi olla?

– Tiedossa on, että myös muissa pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnissa on tyytymättömyyttä. Ääritapauksessa seurauksena on lakiesityksen kaatuminen. Silloin joudutaan aloittamaan uudestaan ja pohtimaan, miten sitä pitäisi korjata.

Tämä on kuitenkin ääritapaus, Huttunen tähdentää.

– Koko tilannetta monimutkaistaa vielä se, että on hyvin tiedossa, että oppositiopuolueilla on ollut hyvin paljon kritiikkiä tähän lakiesitykseen. Se tarkoittaa sitä, että jos uudistus menee aikataulusyistä seuraavan hallituksen puolelle, lakiesitys on varmasti ihan toisennäköinen.

"Kova viesti maan hallitukselle"

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistusta vastustavan lausuntoesityksen äänin 82–3.

Antti Kolppo / Yle

Luku ei jätä epäilystäkään siitä, etteikö Helsingin valtuustossa olisi lähes täysi yksimielisyys siitä, että hallituksen esitys ei ole nykymuodossaan riittävän hyvä, Huttunen sanoo.

Äänestystulos on kova viesti maan hallitukselle, hän jatkaa.

– Iso kysymys päätöksenteon kannalta on se, onko samanlaista tyytymättömyyttä laajemmin myös Helsingin ulkopuolella.

Yle on kertonut aiemmin, että sote-kapinakokous on keräämässä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustot yhteen. Kokouksen on määrä olla jo ennen toukokuun puoltaväliä.

Koollekutsuja, Vantaan valtuuston puheenjohtaja, demareiden Antti Lindtman on kuvaillut kapinakokousta viimeiseksi hätähuudoksi.

