Venäjän valtiontelevisio: Myrkytetty Julia Skripal puhui puhelimessa serkkunsa kanssa

Hermomyrkkyiskun vuoksi hoidettu Julia Skripal on keskustellut puhelimessa venäläisserkkunsa kanssa, kertoo Venäjän valtion televisiokanava Rossija 1.

Julia Skripalin serkku Viktoria oli toimittanut kanavan 60 minuuttia -ohjelmaan nauhoituksen puhelusta. Nauhalla Viktoria keskustelee Julia Skripaliksi esittäytyvän naisen kanssa.

Nauhan aitoutta ei ole voitu vahvistaa puolueettomasti.

Television mukaan entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin tytär sanoi, että "kaikki on hyvin, kaikki on korjattavissa, kaikki on menossa parempaan päin".

Julia Skripal sanoi pääsevänsä itse sairaalasta pian.

– Kaikki on hyvin. Hän lepää, nukkuu. Kaikkien terveys on kunnossa, Skripalin kerrotaan sanoneen isästään kysyttäessä.

Sergei ja Julia Skripal ovat olleet sairaalahoidossa maaliskuun alusta saakka. Skripalit myrkytettiin hermomyrkyllä Britannian Salisburyssa. Britannia syyttää Venäjää hermomyrkkyiskusta.

Sergei Skripal on Venäjän sotilastiedustelun entinen vakooja.

