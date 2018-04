Deittailusarjat olivat huippusuosittuja Turkissa vaikka juuri kukaan ei myönnä katsoneensa niitä – sakkouhka pakotti "moraalittomat" ohjelmat muuttumaan

Nuori nainen ja mies istuvat televisiostudiossa. Heidät erottaa sermi.

Mies kyselee naiselta kysymyksiä esimerkiksi mustasukkaisuudesta. Hyväksyykö nainen miehen mahdollisen mustasukkaisuuden? Nainen vastailee kysymyksiin ja hihittelee hermostuneena.

Pian mies toteaa, että ei ole koskaan kokenut näin vahvaa kemiaa, vaikka ei ole edes nähnyt naista. Parin erottava sermi siirretään ja pari näkee toisensa ensimmäistä kertaa. Mies kertoo olevansa tyrmistynyt naisen kauneudesta.

Pari syleilee toisiaan, ja mies julistaa haluavansa naimisiin naisen kanssa. Yleisö taputtaa hurmiossaan.

Kyseessä on jakso deittailuohjelma Esra Erolista. Sen kaltaiset deittisarjat tapasivat olla Turkin television päiväohjelmiston suosikkeja. Niiden katsojaluvut ylsivät paikoitellen jopa seitsemään miljoonaan.

Valtio pakotti sarjat muuttumaan

Viime kuukausina kevyttä viihdettä edustavat sarjat ovat joutuneet kovan paineen kohteeksi Turkissa niin poliitikkojen kuin yleisön osalta.

Sarjoista tehtiin viime vuonna yli 10 000 valitusta Turkin radio- ja televisiotoimintaa valvovaan RTÜK:iin. Niitä on syytetty muun muassa perhearvojen loukkaamisesta.

– Nämä omituiset ohjelmat loukkaavat perheinstituutiota, ottavat pois sen kunniallisuuden ja pyhyyden, sanoi entinen varapääministeri Numan Kurtulmuş viime vuonna.

Viime vuonna Turkin hallitus väläytti sarjojen kieltämistä kokonaan. Elokuussa valvontavirasto ilmoitti, että sarjat jatkuvat, mutta niiden formaatti tulee olemaan erilainen kuin ennen.

Samalla virasto uhkasi, että jos sarjoja jatketaan entisillä formaateilla, seurauksena voivat olla isot sakot. Moraalisääntöjä rikkovia sarjoja uhkaa jopa 11 miljoonaan liiran eli yli 230 000 euron sakot.

Katsoin ohjelmia uteliaisuudesta. Minua kiinnostaa, millainen ohjelmaan osallistuneiden ihmisten ajatusmaailma on ja miten he käyttäytyvät. Başak Günel

Lokakuussa lakia sovellettiin esimerkiksi näyttelijä Hande Ataizin vetämään deittailusarjaan, joka sai virastolta sakot. Ohjelmaa esittänyt Sony Channel joutui vetämään ohjelman pois ja ilmoitti jatkavansa sitä uudella formaatilla, sanomalehti Hürriyet kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Ohjelmien ajatellaan halventavan avioliittoa

Istanbulin Bilgin yliopiston mediatutkijan, professori Aslı Tunçin mukaan ohjelmat herättävät suuttumusta, koska niiden katsotaan loukkaavan avioliiton konseptia. Parinetsintä on ohjelmissa hyvin mekaanista.

– Se on kuin työhaastattelu. Niissä kysytään, paljonko ihminen tienaa, mikä hänen omaisuutensa on ja onko hänellä autoa, Tunç sanoo.

Monet ihmiset ovatkin loukkaantuneita ajatuksesta, joka tiivistää avioliiton eräänlaiseksi liikesuhteeksi.

Vaikka sarjat ovat suosittuja, vain harva turkkilainen haluaa myöntää katsovansa sarjoja.

– Kysy keneltä tahansa kadunmieheltä, ja he arvostelevat sarjoja. Mutta samalla sarjojen katsojaluvut ja arviot ovat erittäin korkeita, Tunç kertoo.

Turkkilainen Başak Günel myöntää katsoneensa ohjelmia äitinsä kanssa mutta lähinnä aikaa tuhlatakseen.

– Katsoin ohjelmia myös uteliaisuudesta. Minua kiinnostaa, millainen ohjelmaan osallistuneiden ihmisten ajatusmaailma on ja miten he käyttäytyvät, hän kertoo.

Ruudulla nähdään vaiettuja asioita

Ohjelmien ongelma olikin professori Aslı Tunçin mukaan siinä, että deittiohjelmissa nähtiin epämukavia asioita, joiden olemassaoloa ei Turkissa haluta korostaa.

– Tosiasia on, että konservatiivisimmilla Turkin alueilla osa avioliitoista on yhä järjestettyjä. Sitä ei kuitenkaan haluta nähdä televisioruudulla, hän sanoo.

– Lisäksi monelta turkkilaiselta puuttuu taloudellinen turvallisuus vaikka hyvän eläkkeen muodossa. Siksi nämä teemat nousevat esiin myös avioliitto-ohjelmissa. Turvallisuutta haetaan toisesta ihmisestä, hän lisää.

Erilaiset avioliittoon ja parinetsintään liittyvät ohjelmat ovat suosittuja Turkissa. Emily Mahringer

Başak Günel on samaa mieltä.

– Ne näyttävät yhden turkkilaisen yhteiskuntaluokan todellisuutta. Turkissa on naisia, jotka todella välittävät siitä, mitä heidän puolisonsa tienaa. Mutta samalla se näyttää vain yhden osan todellisuudesta. Turkki on monimuotoinen yhteiskunta. Tosielämässä suurin osa ei mene naimisiin vain rahan takia, hän sanoo.

Konservatiivisempien katsojien lisäksi sarja on saanut kritiikkiä myös feministeiltä.

– Tämä johtuu siitä, että naisista annetaan kuvaus eräänlaisena omaisuutena, jota voidaan vaihtaa. Nainen nähdään ohjelmissa heikkona olentona, joka ei selviä ilman avioliittoa, Tunç sanoo.

Anopit etsivät pojalleen puolisoa

Tyypillistä sarjojen katsojakuntaa ovat kotirouvat ja vanhemmat ihmiset, joille ohjelmien katselu päiväsaikaan on myös keino kerääntyä yhteen ja tavata ihmisiä.

– Ohjelmat olivat todella interaktiivisia. Yleisö sai osallistua niihin esimerkiksi äänestämällä, kuka olisi paras puolisoehdokas, Tunç sanoo.

Myös niin sanotut anoppisarjat olivat suosittu formaatti. Niissä äidit etsivät pojilleen puolisoa ja itselleen sopivaa miniää. Aslı Tunç, professori

Başak Günelin mukaan ohjelmat eivät sinällään eroa juuri eurooppalaisesta tai yhdysvaltalaisesta tositelevisiosta.

– Näitä saman tason viihdeohjelmia tehdään kaikissa maissa ja ne tavoittavat samanlaista yleisöä, hän sanoo.

Yksi ero kuitenkin on.

Toisin kuin monissa eurooppalaisissa show’ssa Turkin ohjelmissa ei etsitä kepeää seuraa, vaan ohjelmien tavoite on suoraan avioliitto. Parinvalinnassa on mukana myös perhe. Ohjelmissa onkin nähty kyyneleitä ja pettymyksiä, kun nuoren parin liitto on kaatunut vanhempien vastukseen.

– Myös niin sanotut anoppisarjat olivat suosittu formaatti. Niissä äidit etsivät pojilleen puolisoa ja itselleen sopivaa miniää, Tunç sanoo.

Monet paria ohjelmassa etsivistä ovat vanhempia ihmisiä tai hyvin yksinäisiä nuoria. Niiden suosio perustuukin Tunçin mukaan paitsi suosittuihin juontajiin, myös lupaukseen uudesta, paremmasta elämästä.

– Turkissa ajatellaan, että onnellinen avioliitto on tie onneen. Se selittänee niiden suosiota, hän sanoo.

Suosion takia tuskin täysikieltoa

Vaikka sarjat eivät nykymuodossaan saakaan jatkua, ohjelmien kieltäminen kokonaan vaikuttaa Tunçista epätodennäköiseltä. Vaikka hallitus ei sarjoista pidäkään, katsojissa on myös paljon valtapuolue AKP:n äänestäjiä.

– Ne tuovat kanaville valtavasti rahaa. Suosituimmat juontajat ovat myös hallinnolle läheisiä ihmisiä, joten he ovat myös siltä osin turvassa, Tunç sanoo.

Monet deittiohjelmien juontajista ovatkin jatkaneet televisiouraansa uuden formaatin alla. Sarjat on vain muutettu enemmän yleisiksi viihdeohjelmiksi varsinaisen parin etsinnän sijasta.

