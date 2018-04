Toimittajat ilman rajoja -järjestön pääsihteeri: Sananvapaus kaventumassa Euroopassa

Toimittajat ovat tavallisimmin hengenvaarassa sota-alueilla tai muissa kriisipesäkkeissä. Vakaassa Euroopassakin on murhattu vajaan vuoden aikana kaksi tutkivaa journalistia.

Tutkiva toimittaja Daphne Caruana Galizia surmattiin autopommilla lokakuussa, slovakialainen Jan Kuciak ammuttiin helmikuussa yhdellä laukauksella ammattimafian tyyliin. Slovakialaisten mitta täyttyi salamurhan vuoksi. Kuciakia muistettiin suuressa mielenosoituksessa. Isku osui Euroopan sydämeen.

Suomessa vieraileva Toimittajat ilman rajoja (RSF) -järjestön pääsihteeri Christophe Deloire on syystä huolestunut. Hänen mukaansa tilastot kertovat, että toimittajia kuolee niin kutsutuissa demokratioissa lähes saman verran kuin sota-alueilla.

– Niitä on tapahtunut esimerkiksi Meksikon kaltaisissa maissa.

Toimittajien liikkumatila kapenee

Pääsihteeri Deloire sanoo, että vaikka Euroopassa on edelleen turvallista, esimerkiksi päättäjät ja poliitikot rajoittavat usein sananvapautta.

– Journalismi heikkenee ja kun niin käy, on mafiamiesten helpompi käydä toimittajien kimppuun. Näin kävi Maltalla ja näin kävi Slovakiassa, Deloire sanoo.

Slovakian entinen pääministeri vääristeli tapaamistietoja

RSF:n pääsihteeri Deloire selvittää, että esimerkiksi Slovakian entinen pääministeri Robert Fico rajoitti vakavasti toimittajien työtä kieltäydyttyään vastaamasta kysymyksiin budjetista. Hän käytti toistuvasti kovaa kieltä työtään tekeviä journalisteja vastaan.

Christophe Deloire matkusti Slovakiaan pian Jan Kuciakin murhan jälkeen ja tapasi silloisen pääministerin. Kohtaaminen jäi mieleen.

– Kehotin häntä pahoittelemaan tapahtunutta, mutta anteeksipyyntöä ei kuitenkaan kuulunut. Päinvastoin, keskustelusta julkistetussa lehdistötiedotteessa suuhuni oli laitettu paikkansapitämättömiä lauseita. On outoa tavata ihmisiä, jotka valehtelevat ja loukkaavat. Tämän kaltaisissa maissa on helppo joutua eksyksiin ja välttää julkinen keskustelu. Tämä on todellinen vaara Euroopassa.

Loukkaajien rankaisutoimet tarpeellisia

Toimittajien työskentely on vaikeutunut erityisesti monissa itäisen Euroopan maissa. Esimerkiksi Puolan hallituksen toimet tuomareiden nimityksissä ja tuomioistuinten ja tiedotusvälineiden valvonnan kiristämisessä ovat saaneet liikkeelle myös EU:n.

– On myönteistä, että EU-komissio päätti aktivoida Lissabonin sopimuksen seitsemännen artiklan, koska Puola ei perääntynyt kiistanalaisissa uudistuksissa. Jos emme pysy lujina, tämä taistelu hävitään.

Vaikka ilmapiiri on kiristynyt idässä, ei mikään maa ole vapaa toimittajien työn rajoitusyrityksistä. Pääsihteeri ottaa esimerkiksi oman kotimaansa Ranskan, jossa toimittajia on ahdisteltu esimerkiksi mielenosoituksissa.

– Paras torjua sananvapauden rajoitusyrityksiä on kansainvälinen yhteistyö, päättää pääsihteeri Christophe Deloire.

Lue myös:

FT: An assault on the media in the heart of Europe (siirryt toiseen palveluun)

Press freedom in Italy: Six key things to know (siirryt toiseen palveluun)

DW: Inside Europe concern over press freedom in Hungary (siirryt toiseen palveluun)