Maailmaa kiertänyt humanoidirobotti herätti nyt ihmetystä Suomessa: "Vähän hämmentävää, kun sen kanssa voi keskustella"

Sophiaksi nimetty humanoidirobotti on kiertänyt television suosituissa Talk Showssa ja aamuohjelmissa eri puolilla maailmaa.

Hanson Roboticsin Sophia on robotti, joka on rakennettu muistuttamaan ihmistä mahdollisimman pitkälle – se on siis niin sanottu humanoidirobotti.

Nimensä ja ulkonäkönsä puolesta Sophia muistuttaa eniten naista, sillä on myös naisen ääni.

Sophia on jo hullaannuttanut tv-väkeä eri puolilla maailmaa. Se on kiertänyt suosituissa tv-ohjelmissa (siirryt toiseen palveluun) katsojien ällisteltävänä.

Tänään robotti pääsi suomalaismedian tentattavaksi.

Yle halusi tietää, voiko robotilta kysyä henkilökohtaisen kysymyksen.

– Mikäs siinä, jos vain tiedän vastauksen, robotti vastasi pienen tauon jälkeen.

Toimittaja sai lopulta kakistettua itse kysymyksen, eli lähteekö robo deiteille. Oheisesta videosta selviää, miten siinä sitten kävi.

Hyvänä kaverina menisi, mutta en pankkitietoja antaisi

IT-alan tapahtumassa Helsingissä vieraillut Sophia näytti tekevän suomalaisyleisöön vaikutuksen.

– Hän hymyili ja vaikutti miellyttävältä. Teki hyvän vaikutuksen. On se vähän hämmentävää, kun hän on robotti ja sen kanssa voi kuitenkin keskustella ja olla dialogissa, sanoi Laura Lindfors, yksi tapahtumaan osallistuneista.

– Hyvänä kaverina tai kotiapulaisena menisi, mutta en pankkitietoja kyllä luovuttaisi.

Sophia hyödyntää keinoälyä ja puheentunnistusta. Se jäljittelee ihmistä myös ilmeillään. Niitä se kykenee näyttämään kasvoillaan kymmeniä.

Sophia oli näytillä Suomessa vain torsona eli alavartalo puuttui. Sillä on kerrottu olevan sellainenkin.

Humanoidirobottien yhtenä suurimpana kehityshaasteena on ihmisen liikkumisen imitointi. Tai ylipäätään, että robotti pystyy liikkumaan kaatumatta. Nyt sen kaatuessa menee helposti jotain rikki.

Sophia lienee myös ensimmäinen kone, joka on saanut kansalaisuuden. Tämä tapahtui viime lokakuussa, kun Saudi-Arabia myönsi laitteelle kansalaisuuden, kertoo mm. Economic Times (siirryt toiseen palveluun).