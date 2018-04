Pelastuspukuinen presidentti kömpi norppien pesillä – "Kahdessa asui kuutti emoineen"

Saimaan Pihlajaveden norpat saivat torstai-aamuna kunnia-arvoisan vieraan, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti lähteä mukaan kevään ensimmäiselle saimaannorpan pesien laskentareissulle. Joka kevät Metsähallituksen väki kiertää yhdessä vapaaehtoisten kanssa Saimaan rannat ja luodot norpan elinalueilla kartoittaakseen, kuinka paljon pesiä on, ja monessako on asunut kuutti.

– Löysimme viisi pesää. Kahdesta näissä oli asustellut kuutti emonsa kanssa. Sen pystyi päättelemään siitä, että pesän seiniin oli tarttunut kuutin karvaa, presidentti Niinistö kertoo.

Presidentti tutustui saimaannorpan suojelutyöhön jo toista kertaa. Viimeksi hän perehtyi asiaan kesällä 2016 vierailullaan Puumalassa. Nyt hän lupaili jo kolmatta vierailua norppavesille.

– Norppa kiinnostaa minua. Olisi kiva nähdä kerran norppa. Kaksi kertaa olen nyt ollut, enkä ole vielä onnistunut. Kolmas kerta toden sanoo.

Niinistö tutkii kartalta norpan pesien sijaintia. Matti Porre / Tasavallan presidentin kanslia

Niinistöllä ja noin kymmenhenkisellä jäälle lähteneellä seurueella oli kaikilla yllään pelastuspuvut. Pesälaskennat suoritetaan yleensä niin myöhään keväällä, että Saimaan jää on jo heikkoa. Jos jää olisi pettänyt, olisi pelastuspuku pitänyt presidentin kuivana ja kellumassa. Nyt tosin huoli oli pieni, sillä talven pitkittyminen on pitänyt jäät vahvoina. Pesälaskennat alkavatkin todenteolla vasta viikon, kahden päästä, kun pesien katot ovat romahtaneet.

Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela johdatti presidentin seuruetta saimaannorpan pesältä toiselle.

– Jo ensimmäisellä pesällä presidentti kysyi, että eihän tämä meidän toiminta vain häiritse norppia. Selitin, että kuutit ovat jo niin isoja, että voivat sukellella kauemmas, mutta tottakai se vähän häiritsee, Koskela kertoo.

Tottakai on tärkeää, että me pyrimme suojelemaan luontoa. presidentti Sauli Niinistö

Presidentin vierailu Saimaan jäällä on paljon muutakin kuin tutustumiskäynti. Kun presidentti valitsee, mihin hän haluaa tutustua, hän ottaa samalla kantaa siihen, millaiset asiat ansaitsevat huomiota. Niinistön mielestä luonto on hyvin merkittävä asia Suomen imagolle.

– Harvassa maassa on mitään sellaista, mitä nyt täällä Itä-Suomessakin näkee. Tottakai on tärkeää, että me pyrimme suojelemaan sitä. Nyt kyllä ihan massamuotoinen uhka on ilmastonmuutos, joka ohittaa kaikki muut uhkatekijät kirkkaasti, Niinistö sanoo.

Presidentti Sauli Niinistön kanssa Saimaan jäällä olivat mm. Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen ja laskennasta vastava Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela. Matti Porre / Tasavallan presidentin kanslia

Ihminen ei pysty sellaista huvipuistoa kehittämään, mitä metsä kaupunkilaislapselle tarjoaa. presidentti Sauli Niinistö

Jäältä Niinistö suuntasi Punkaharjulle Metsämuseo Lustoon. Presidentti kiersi ripeällä tahdilla Luston näyttelyn lävitse, mutta suositteli vierailua metsämuseossa kaikille suomalaisille. Niinistö kertoo metsän olleen itselleen tärkeä paikka lapsesta saakka.

– Ihminen ei pysty sellaista huvipuistoa kehittämään, mitä metsä kaupunkilaislapselle tarjoaa, Niinistö sanoo.

Luontoihmisenä tunnettu Niinistö arvioi, että viime aikoina lisääntyneet metsien hakkuut on sovitettu hyvin yhteen luonnonsuojelun kanssa.

– Se on nyt onnistunut hämmästyttävän hyvin sen vuoksi, että metsän kasvu on lisääntynyt niin paljon. Se (hakkuut) on tietysti vähän ristiriidassa tämän ilmastonmuutoksen kanssa, mutta toisaalta ilmastonmuutos kiihdyttää metsän kasvua Suomessa, Niinistö sanoo.