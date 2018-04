Hitlerin oletettu maalaus rakastajattaresta huutokaupataan Saksassa: lähtöhinta 60 000 euroa

Saksalaisessa huutokaupassa myydään ensi viikolla vanha maalaus, jota uskotaan natsi-Saksan johtajan Adolf Hitlerin teokseksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Säkkikankaalle tehty maalaus nimeltä Tytön muotokuva esittää tiettävästi Hitlerin entistä rakastajatarta Charlotte Lobjoiea. Lähtöhinta on 60 000 euroa.

Hitler tapasi ranskalaisen Lobjoien, kun hän taisteli vapaaehtoisena Saksan armeijassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Tieto on Reutersin mukaan peräisin tunnetulta, nyt jo edesmenneeltä Hitler-tutkijalta Werner Maserilta.

Adolf Hitler maalasi elannokseen 1920-luvulla, ennen kuin hän nousi valtaan Saksassa.

Nürnbergilaisessa Weidler-huutokaupassa myytävä maalaus on vuodelta 1916. Kaupan on muitakin maalauksia, jotka on signeerattu Adolf Hitlerin nimissä. Varmaa tietoa ei ole, ovatko ne Hitlerin luomuksia.

Vuonna 2015 Weidler myi Hitlerin oletetusti signeeraaman akvarellimaalauksen, joka esittää keskiaikaista Neuschwansteinin linnaa Etelä-Saksan Baijerissa. Teos kaupattiin 100 000 eurolla.

Lähteet: Reuters