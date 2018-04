Poika maksoi mopoautostaan 5 000 euroa ja pelkää, ettei saa sitä myytyä eteenpäin: "Traktoriautojen tultua mopoautojen myynti loppuu kokonaan"

Riku Salo, 17, on yksi 24 kokkolalaisesta, joka omistaa mopoauton. Keski-Pohjanmaalla mopoautojen myynti on lähes tyrehtynyt, ja Salo pelkää, kuinka hänen menopelinsä jälleenmyynnin käy.

Ammattiopiston pihassa Kokkolassa kuuluu tasainen pörinä. Kahden henkilöauton väliin on parkkeerannut tässä kaupungissa harvinainen näky: mopoauto.

Muutaman vuoden takainen hittibiisi Cola song pamahtaa soimaan, ja basson jytke alkaa hakata ikkunoita tahdissa. Lippispäinen poika raottaa hitaasti ikkunaa. Etupenkillä istuu 17-vuotias Riku Salo, yksi harvoista mopoauton omistajista Kokkolassa.

Huippuvuodet on monessa paikassa jo koettu

Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa mopoautoja on poikkeuksellisen vähän. Liikennekäytössä niitä oli viime kesänä Keski-Pohjanmaalla 33, näistä 24 Kokkolassa. Kainuussa mautoja on 14, vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Koko maassa mopoautojen määrä on kymmenessä vuodessa yli viisinkertaistunut, (siirryt toiseen palveluun) yli 8000:aan. Reippainta lisäys on ollut Kanta-Hämeessä, missä mautoja on kymmenen vuoden takaiseen verrattuna lähes 10-kertainen määrä. Myös Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa kasvu on ollut huimaa.

Kaupungeista mopoautoja on eniten Porissa. Sen jälkeen tulevat Tampere, Turku ja Seinäjoki.

Valtaosassa alueita mopoautojen huippuvuodet on kuitenkin jo koettu. Näin on myös Keski-Pohjanmaalla, missä mautoja oli eniten vuonna 2012 – tuosta vuodesta niiden määrä on puolittunut.

Mautosta tuli luotettava kaveri

Joka aamu Riku Salo köröttelee noin 15 kilometrin koulumatkan Ruotsalosta Kokkolaan. Matka taittui aluksi mopolla, mutta sen jatkuvan reistailun vuoksi vanhemmat päättivät hankkia pojalleen mopoauton. Se ostettiin käytettynä 5000 eurolla.

Nyt puoli vuotta mukana kulkeneesta mopoautosta on kasvanut luottopeli, jonka kanssa pieneltä takapakilta ei ole kuitenkaan voitu täysin välttyä.

– Menin kerran katolleen mopoauton kanssa. Ruotsalossa oli huono keli, auto otti penkkaan kiinni ja kääntyi ympäri. Katto meni vinoon, ja etu- ja takalasit rikkoutuivat. Minulle ei onneksi käynyt mitään, mutta se tuntui rajulta.

Noora Haapaniemi / Yle

Ensi vuodesta lähtien liikenne- ja viestintäministeriö haluaakin mahdollistaa nuorten ajamisen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla eli traktoriautoilla. Niiden tarkoituksena on tarjota hentorakenteista mopoautoa turvallisempi ajoneuvo.

– Täytän ensi jouluna 18 ja aion myydä mopoautoni. Pelkona tosin on, että niiden arvo romahtaa, kun traktoriautot laillistetaan Suomessa, Riku Salo sanoo.

Ismo Määttälä kokkolalaisesta autoalan liikkeestä sanoo, että mopoautojen myynti oli viime vuonna täysin nollissa. Hän arvioi, ettei Keski-Pohjanmaalla ole enää käytännössä lainkaan liikkeitä, jotka myisivät mopoautoja. Syyksi hän arvioi mopoautojen turvattomuuden ja varaosien korkeat hinnat.

– Mopoautoja ei enää osteta, sillä kaikki tuntuvat odottavan traktoriautojen tuloa. Uskon, että traktoriautojen tultua mopoautojen myynti loppuu kokonaan, Määttälä sanoo.

Riku Salo (oikealla) on yhä toiveikas, että saa myytyä mopoautonsa täysikäistyttyään. Kim Vapola (vasemmalla) kerkeää vielä jouluun saakka nauttia kaverinsa kyydeistä. Noora Haapaniemi / Yle

Liikennepsykologi Mika Hatakka kuitenkin arvioi, etteivät traktoriautot tuo radikaalia parannusta liikenneturvallisuuteen. Trafi (siirryt toiseen palveluun)n tekemän selvityksen mukaan mopoautojen onnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain 80–100 henkilöä. Traktoriautojen onnettomuuksissa taas arvellaan loukkaantuvan tulevaisuudessa noin 56–188 henkeä vuodessa.

Valkoinen vankkuri yskäisee. Alkaa kuulua kiihtyvä putputus. Riku Salo kääntää nupit kaakkoon ja suuntaa mopoautonsa keulan kohti keskustaa.

– Kunhan mopoautoista pitää hyvää huolta, niin uskon, että niiden arvokin säilyy, Salo sanoo varmana.