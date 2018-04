Irlantien raja ratkaisee EU:n ja Britannian tulevan suhteen

Mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu, ja Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasta Brexitin jälkeen on vaikein sopia, arvioi EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier Helsingissä tänään.

Vuosi neuvotteluja on takana ja vuosi neuvotteluja on edessä ennen kuin Eurooopan unionin 28. jäsenvaltio Britannia jättää unionin ja siirtyy niin sanottuun siirtymäaikavaiheeseen.

Siirtymäajan pääkysymyksistä kuten maksuista sekä eu-kansalaisten ja brittien oikeuksista päästiin periaatteelliseen sopuun maaliskuun huippukokouksessa. Britannia joutui perääntymään lähes kaikissa tavoitteissaan. Seuraavat etapit ovat kesä- ja lokakuu.

Britannialta odotetaan lähipäivinä tai -viikkoina omaa esitystä siitä, miten britit oikeasti ajattelevat ratkaista ongelmallisen EU:n ulkorajakysymyksen, kun kukaan ei halua halua halkovan Irlannin saarta.

EU:n Brexit-neuvotteluja vetävä Michel Barnier toisti Helsingissä tänään EU:n selkeän kannan.

– EU haluaa ratkaista asian niin, että saarelle ei tule näkyvää rajaa ja että sisämarkkinoita kunnioitetaan.

Brexit-neuvottelija Michel Barnier Helsingissä 5. huhtikuuta. Jussi Nukari / Lehtikuva

Piru istuu rajaseipäällä

Britannia ei toistaiseksi ole ehdottanut mitään konkreettista paitsi kieltäytynyt siirtämästä rajan Irlannninmereen, koska raja halkoisi silloin Britannian aluetta.

Britannialta tuskin on odotettavissa käypää ehdotusta lähiaikoina, vaikka rajakysymys haluttaisiin selväksi kesäkuun huippukokouksessa.

Britannian neuvottelutaktiikka on ollut pitkittää, venyttää ja vastustaa, ainakin tähän asti.

Mutta Barnier muistutti, että mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu ja se pitää sisällään sopimuksen Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajasta.

EU on lyönyt itsensä poliittisesti kiinni rajakysymykseen. Taustalla on kansainvälinen pitkänperjantain rauhansopimus, sen tuomat oikeudelliset velvoitteet pohjoisirlantilaisia kohtaan sekä koko Irlannin saaren toimivuus taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.

Suomi katsoo taivaalle

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) listasi Suomen tavoitteita tulevassa suhteessa seuraavasti: EU:n on pysyttyvä yhtenäisenä, asiakysymyksistä tärkeitä ovat kauppa, turvallisuus ja Suomen erityisasema idän ja lännen välisen lentoliikenteen solmukohtana.

Britannian lähtö EU:sta tarkoittaa sitä, että se jää EU:n lentoliikenteen sisämarkkinoiden ja EU:n ja Yhdysvaltojen Open Skies -sopimuksen ulkopuolelle. Finnair ja British Airways kuuluvat samaan lentoyhtiöperheeseen ja linkitetyt lennot helpottavat matkaamista muun muassa Aasiasta Helsingin kautta Lontooseen.

Sisämarkkinoiden ja Open Skies -sopimuksen sulkeutuessa yhteistyö on solmittava uudelleen, mutta millä säännöillä ja hinnalla on tietysti auki. Finnair on hermostunut tilanteesta sen verran, että Barnier on kutsuttu tapaamaan Finnairin ja lentokentän johtoa perjantaina aamulla.

Pääneuvottelija Barnierilla on pitkä kierros edessä. Jokaisella jäsenmaalla on omia tavoitteita ja erityiskysymyksiä.

Kaikkia kuitenkin koskevat samat tavoitteet, tulevaisuuden EU–Britannia-suhteen raamit pitäisi olla tiedossa lokakuussa. Mikään ei ole sitovaa, vaan kysymys on poliittisen tahdon julistamisesta.

Viralliset neuvottelut osapuolten välisistä suhteista alkavat vasta 29. maaliskuuta 2019 jälkeen, kun Britannian EU-ero astuu voimaan.

Tulevassa kauppasopimuksessa sekä turvallisuus- ja puolustusyhteistyössä on paljon neuvoteltavaa. Tarkoitus ei ole tehdä lähtöä EU:sta houkuttelevaksi.

