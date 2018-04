Tietoturva-asiantuntija: 20 000 suomalaisen tiedot eivät vielä riittäisi poliittiseen manipulaatioon

Sosiaalisen median jätti Facebook kertoi eilen, että jopa 87 miljoonan Facebookin käyttäjän tiedot ovat voineet luvatta päätyä poliittista kampanjointia harjoittavalle brittiläiselle Cambridge Analytica -yhtiölle.

STT:lle yhtiö kertoi, että joukossa ovat voineet olla alle 20 000 suomalaisen tiedot.

Suomalaisten tiedot ovat siis tippa valtameressä, eikä niistä todennäköisesti olisi hyötyä sellaiseen poliittiseen manipulointiin, josta brittiyhtiötä nyt epäillään.

Yhtiö ei tiettävästi ole lähestynyt suomalaisia puolueita.

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 2016 Cambridge Analytican epäillään pyrkineen vaikuttamaan demokraattien Hillary Clintonin mahdollisiin, mutta epävarmoihin äänestäjiin siten, että nämä eivät vaivautuisi äänestämään.

Ajatuksena on, että Facebook-tietojen avulla voitaisiin profiloida ihmisiä, jotka olisivat alttiita tällaiselle vaikuttamiselle.

– Sen tekemiseen pitää olla varsin suuri määrä ihmisten profiileja. Suomen tapauksessa 20 000 ihmistä 5 miljoonasta ei olisi riittävä määrä, tietoturvayhtiö F-Securen tutkija Andy Patel arvioi.

Yhtiö itse kiistää käyttäneensä Facebookista saatuja käyttäjätietoja Donald Trumpin vaalikampanjan edistämiseen.

Pieni väkiluku rajaa vaikuttamisen tehoa

Suomea tämäntyyppiseltä vaikuttamiselta saattaa suojata jo pieni väkiluku.

Samasta syystä Suomessa esiintyy ylipäätään varsin vähän erittäin tarkasti kohdennettua mainontaa. Kovin tarkka rajaus ei olisi kustannustehokasta.

– Jos valitaan vaikka ihmiset, jotka ajavat moottoripyörällä, asuvat Porissa ja kuuntelevat jotain tiettyä bändiä, heidän määränsä saattaa jäädä niin alhaiseksi, että heille ei edes voi suunnata yksilöityä mainontaa, Patel sanoo.

Yhdysvaltain kaltaisissa suurissa maissa hakua voidaan rajata erittäin tarkaksi ja silti saada kohteeksi suuri määrä ihmisiä.

Cambridge Analytican tapauksen räjähdettyä julkisuuteen Facebook on lisännyt rajoituksia siihen, kuinka ulkopuoliset tahot voivat kerätä informaatiota Facebookista.

– Jos ottaa huomioon, kuinka kauan asia on ollut laajassa julkisuudessa, vastaus on ollut melko nopea. Varmaan hyvin suuren joukon ihmisiä on täytynyt tehdä ylitöitä, F-Securen tutkija Andy Patel sanoo.

Tosin vihjeitä Cambridge Analytican toiminnasta oli esiintynyt julkisuudessa jo paljon aiemmin.

Facebook tasapainottelee

Facebookin liiketoimintamalli perustuu ihmisten tietojen keräämiseen ja sen tiedon käyttämiseen markkinointiin. Niinpä yhtiö väistämättä joutuu tasapainottelemaan käyttäjiensä yksityisyyden ja asiakkaidensa toiveiden välissä.

– Joka kerta kun he rajoittavat sitä, millaista dataa voidaan kerätä ja antaa asiakkaille, se sattuu heidän bisnesmalliinsa ja se rajoittaa heidän tulevia mahdollisuuksiaan keksiä uusia käyttötapoja tälle datalle. Heidän täytyy ottaa huomioon asiakkaidensa näkemykset, Patel sanoo.

Patel katsoo, että yhtiö ei ole kriisin aikana kaikin puolin onnistunut tiedottamisessaan. Viesti on usein jäänyt liian epäselväksi ja hermostuttanut ihmisiä lisää.

Aiheesta aiemmin:

Liki 20 000 suomalaisen tiedot saattoivat päätyä luvatta Cambridge Analyticalle

Facebook: Käyttäjätietoja luovutettiin Cambridge Analyticalle aiemmin tiedettyä enemmän – jopa 87 miljoonan tiedot

Huolestuttaako Facebookin tiedonkeruu? Asiantuntija: tee nämä neljä säätöä heti omalle tilillesi