Syyttäjä: Reserviläiset selittävät luvatonta poissaoloa kertausharjoituksesta "työesteellä" – sanktiot voivat olla tuhansia euroja

Kuopiossa Pohjois-Savon käräjäoikeus antoi perjantaina seitsemälle reserviläiselle tuomion luvattomasta poissaolosta kertausharjoituksesta. Tuomitut saivat 30–40 päiväsakkoa.

Miehet olivat luvattomasti poissa kertausharjoituksesta Karjalan lennostossa lokakuussa 2017. Miesten sakkosumma oli tuloista riippuen 180–2 320 euroa. Kyseessä on luvaton poissaolo mikäli aika on alle viisi vuorokautta.

Kihlakunnansyyttäjä Veli-Matti Heiskanen Itä-Suomen syyttäjänvirastosta sanoo, että kertausharjoituksista luvattomia poissaoloja on Kuopiossa käräjillä muutamia vuodessa.

Tyypillinen tapaus on, että kertausharjoituskäskyn saanut reserviläinen on hakenut harjoituksesta vapautusta, mutta hakemus on hylätty. Tästä huolimatta reserviläinen jättää kertausharjoituksen syystä tai toisesta väliin.

– Aika usein syy on "työeste". Joskus on ollut ihan puhtaita unohduksia, sanoo kihlakunnansyyttäjä Veli-Matti Heiskanen.

Luvattomia poissaoloja vuosittain muutamia kymmeniä

Luvattomat poissaolot kertausharjoituksista ovat olleet viime vuosina vakaalla tasolla. Puolustusvoimat koulutti viime vuonna kertausharjoituksissa 18 135 reserviläistä.

Viime vuoden aikana puolustusvoimat lähetti yhteensä yli 25 700 kertausharjoituskäskyä. Hakemusten perusteella myönnettiin vapautuksia yli 2 300 kappaletta eli yhdeksän prosenttia.

Kertausharjoituksiin saapumattomia oli 1,7 prosenttia. Luku on ollut viime vuosina hyvin vakaa, sillä vuonna 2016 se oli 1,5 prosenttia ja 1,7 prosenttia vuonna 2015.

Puolustusvoimien pääesikunnan mukaan vuonna 2017 siirtyi syyteharkintaan vajaat 380 rikosasiaa. Näistä 58 koski reserviläisiä.

Sotilaslakimies Immo Seppänen pääesikunnan oikeudellisesta osastosta arvioi, että kyseisistä tapauksista pääosa on reserviläisten poissaoloja kertausharjoituksista. Kyseessä on luvaton poissaolo mikäli aika on alle viisi vuorokautta.

Luvaton poissaolo tuo päiväsakkoja

Sotilaslakimies Immo Seppänen muistuttaa, että kertausharjoitusmäärät vaikuttavat selvästi miten paljon luvattomia poissaoloja tulee vuosittain. Reserviläinen saa rangaistuksena luvattomasta poissaolosta tyypillisesti tapauksesta riippuen 20–50 päiväsakkoa. Tarkka sakkosumma riippuu siis henkilön tuloista.

Pohjois-Savossa puolustusvoimien paikallinen aluetoimisto käski kertausharjoituksiin viime vuonna noin 2 500 reserviläistä. Aluetoimiston päällikön everstiluutnantti Juha Mannisen mukaan vapautusta kertausharjoituksesta haettiin viime vuonna 0–20 prosenttia riippuen kunkin harjoituksen tyypistä.

Kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin. Puolustusvoimat lähettää asevelvolliselle määräyksen osallistua kertausharjoitukseen vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista.

Reserviläinen voi hakea vapautusta kertausharjoitukseen osallistumisesta puolustusvoimien aluetoimistolta. Vapautus voi perustua terveydellisiin syihin, työ- tai opiskelusyihin tai siihen, että kyseinen reserviläinen asuu vakituisesti ulkomailla.

Vapautuksen voi saada myös perhesyistä kuten esimerkiksi lapsen syntymän takia tai jos on alaikäisen lapsen yksinhuoltaja. Kertausharjoituksesta ei voi jäädä pois, jos aluetoimisto ei ole myöntänyt vapautusta.