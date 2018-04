"Emme suunnittele tulevaisuutta" – 10-vuotias Tallinn Music Week rikkoo mielikuvan perinteisestä festivaalista

Kello 13 Viru-keskus

Tallinna

Esiintymislavoja voi bongata tällä viikolla ympäri Tallinnaa: kaduilta, kuppiloista, jopa kodeista. Yksi lavoista on pystytetty keskelle Viru-keskusta. Nyt lavalla esiintyy kambodžalais-kanadalainen hiphopduo Samurai Champs. Yleisöä ei ole keskellä päivää paljon, mutta esiintyjät hihkuvat innoissaan.

– Olimme tänään Viron aamutelevision haastattelussa. Emme ole koskaan ennen olleet telkkarissa, ilmoittaa Jeah-taiteilijanimellä esiintyvä räppäri.

Yhteensä festivaalilla nähdään tänä vuonna 262 esiintyjää 35 eri maasta.

Samurai Champs esiintyi Viru-keskuksessa. Katariina Salmi

Kello 14:30 Kirjakauppa Puänt

Vuonna 2009 perustetun Tallinn Music Weekin alkuperäinen idea oli luoda kansainvälistä näkyvyyttä virolaisille muusikoille. Pian festivaalijärjestäjät huomasivat, että Virossa alkoi tapahtua kiinnostavia asioita muillakin kulttuurin aloilla: ravintoloista tuli parempia, nuoret designerit ja taiteilijat voittivat palkintoja ja kiinnostavaa arkkitehtuuria syntyi. Niinpä he päättivät laajentaa festivaaliohjelmaa musiikin ulkopuolelle.

Musiikki on silti edelleen suuressa roolissa festivaalilla.

Vanhan kaupungin laidalla, keskiaikaisen rakennuksen kivijalassa oleva kirjakauppa Puänt on tupaten täynnä yleisöä, kun sähköviulisti Kyla Tamiko LeBlanc eli Kytami esiintyy villisti.

Kytami on kanadalainen viulisti. Katariina Salmi

Kello 15 Festivaalin pop up -kahvila

Tallinn Music Weekin perustaja Helen Sildna pyörähtää iltapäivällä festivaalin pop up -kahvilassa Pärnu maanteellä. Sildna kertoo, ettei halua miettiä tai kaavailla festivaalin tulevaisuutta liikaa. Hänen mielestään tapahtuman vahvuus on juuri siinä, että se pystyy reagoimaan uusiin trendeihin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

– Haluamme pitää silmät ja korvat auki. Emme suunnittele tulevaisuutta vaan improvisoimme, Sildna sanoo.

– Viisi vuotta sitten emme esimerkiksi olisi osanneet ennustaa venäläisen musiikin buumia, joka Virossa on nyt meneillään. Venäjältä tulee tällä hetkellä valtavasti kiinnostavia lahjakkuuksia, minkä takia olemme ottaneet ohjelmistoomme enemmän venäläisiä artisteja ja bändejä kuin koskaan.

Festivaali katsoo nyt muutenkin itään. Syksyllä Tallinn Music Week perustaa nimittäin uuden sisarfestivaalin Itä-Virossa sijaitsevaan venäjänkieliseen Narvan kaupunkiin. Station Narva -niminen tapahtuma tukee Narvan pyrkimystä tulla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2024.

Helen Sildna on Tallinn Music Weekin johtaja. Katariina Salmi

Kello 16 Ravintola Must Puudel

Joukko tallinnaisia viron- ja venäjänkielisiä nuoria on kokoontunut Must Puudel -ravintolaan puhumaan siitä, miten he voisivat ymmärtää toisiaan paremmin. Voiko internet murtaa kielimuurin vai pitääkö netti yllä eri kieliä puhuvien kuplia? Entä käyttävätkö viron- ja venäjänkieliset nuoret sosiaalista mediaa eri tavoin? Tilaisuus oli osa festivaalin TMW Noor-keskustelusarjaa, joka on nuorten itse ideoima kokonaisuus.

Nuoret keskustelivat Must Puudel -ravintolassa kielimuureista. Katariina Salmi

Kello 17:30 Balti Jaama -tori

Pannuilla tirisevät bulgur, dolma ja muut herkut, kun Balti Jaama -torilla kokataan syyrialaisittain. Lauri Saar kertoo halunneensa osallistua Viron pakolaisavun ja Tallinn Music Weekin yhteistyönä järjestämään ruokatyöpajaan, sillä häntä kiinnostavat eri maiden ruokakulttuurit.

– Ja Lähi-idän maut ovat lempimakujani, Saar lisää.

Lauri Saar osallistui syyrialaisen ruuan työpajaan. Katariina Salmi

Kello 18:30 Levykauppa BiitMe

– Minun on todella vaikea selittää mummolleni tätä kaikkea. Hän vain katsoo valokuviani ja ihmettelee, miksi minulla naisten vaatteet päällä, kertoo drag-artisti Rene Köster BiitMe-levykaupassa.

Meneillään on keskustelutilaisuus queer-sukupuolisuudesta. Konservatiivisessa Virossa ei ole aina helppoa olla erilainen kuin muut. Aiheesta ovat puhumassa Kösterin lisäksi musiikkituottaja ja aktivisti Maria Minerva, luennoitsija ja muusikko Birgitta Davidjants sekä taidehistorioitsija Bart Pushaw.

Bart Pushaw (vas.), Rene Köster ja Maria Minerva keskustelivat queer-identiteetistä. Katariina Salmi

Kello 20 Kanuti aed -puisto

Festivaalin aikana Tallinnassa voi nähdä myös monelaista katutaidetta. Kanuti aed -puistossa vanhan kaupungin kupeessa on esillä Viron kuvataideakatemian opiskelijoiden valoteoksia. Tällainen ohjelma sopii festivaalijohtaja Helen Sildnan mielestä täydellisesti tapahtuman henkeen.

– Haluamme, että koko kaupunki on suuri festivaalinäyttämö.

Mari-Liis Reinsoon, Triinu Obersneiderin ja Mark Aleksander Fischerin teos Aegluup on osa festivaalin valotaidenäyttelyä. Katariina Salmi

Festivaali jatkuu sunnuntaihin asti. Lue tärpit festivaalille täältä.