Venäjän ja Britannia väittelivät YK:n turvallisuusneuvostossa myrkkyiskusta – Venäjä: "Britannia leikkii tulella"

Venäjän ja Britannia kiistelevät nyt siitä, mikä on Skripalien lemmikkien vointi ja soittiko Julija Skripal serkulleen vaiko ei.

Absurdia teatteria ja propagandasotaa – näin Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzia kuvaili Britannian toimia entisen venäläisagentti Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkyttämisestä alkaneessa kriisissä.

Nebenzia puhui torstaina New Yorkissa pidetyssä YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, jonka Venäjä oli kutsunut koolle. Hänen mukaansa Venäjä ei käyttäisi tappamiseen "vaarallista ja julkista tapaa" kuin Skripalien myrkyttämiseen käytettyä hermomyrkkyä.

Pitkässä puheessaan Nebenzia viljeli useita kirjallisuusviittauksia muun muassa Rikos ja rangaistus -teokseen ja Liisaan ihmemaassa. Lisäksi hän rinnasti myrkytystapauksen fiktiiviseen brittisarjaan Midsomerien Murhat.

Britannian YK-lähettiläs Karen Pierce vastasi Nebenzian puheeseen syyttämällä Venäjää yrityksestä heikentää kansainvälisten instituutioiden uskottavuutta esityksellään.

Soittiko Julija Skripal serkulleen?

Samaan aikaan kun Britannia ja Venäjä väittelivät YK:n turvallisuusneuvostossa, Venäjän ja Britannian mediat jatkoivat vääntöä siitä, onko Julija Skripal soittanut serkulleen vai ei.

Venäjän valtiollinen tv-kanava esitti torstaina iltaohjelmassaan nauhoitteen (siirryt toiseen palveluun), jonka väitetään olevan Julija Skripalin puhelu serkulleen. Nauhalla naisääni kertoo, että hänellä on kaikki hyvin. Kun Julija Skripalin serkku kysyy, mikä on tämän isän vointi, väitetty Julija Skripal vastaa tämän nukkuvan.

Myös BBC on ottanut yhteyttä Julija Skripalin serkkuun (siirryt toiseen palveluun) selvittääkseen, oliko nauha aito vai ei. Videolla BBC:n toimittaja muun muassa kysyy, miksi serkku nauhoitti keskustelun, vaikkei tiennyt kuka soittaa. Serkun mukaan se on hänen tapansa.

Venäjä on ilmaissut Britannialle halunsa tavata Julija Skripal, jonka olo on kohentunut. Britannian YK-lähettilään mukaan tapaamispyyntö on välitetty Julija Skripalille, joka päättää itse haluaako ottaa vieraat vastaan.

Sergei Skripalin tila on edelleen kriittinen.

Skripalin marsut ovat kuolleet

Venäjä on tiedustellut myös Skripalien lemmikkien vointia. Britannian hallitus vastasi torstaina, että eläimet ovat kuolleet.

Britannian viranomaiset ovat kertoneet, että Skripalin kaksi marsua löydettiin kuolleena. Lisäksi eläinlääkäri joutui lopettamaan ex-agentin kissan.

