The Times: Britannia kertonut liittolaisilleen hermomyrkyn tulleen venäläisestä sotilastukikohdasta

Britannian tiedusteluviranomaiset ovat paikantaneet Salisburyn myrkkyiskuun käytetyn hermomyrkyn kehittäneen venäläisen sotilastukikohdan, kirjoittaa brittilehti The Times (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan sotilastukikohta sijaitsee Shihanin kaupungissa Saratovin alueella (siirryt toiseen palveluun).

The Timesin mukaan Britannian tiedusteluviranomaiset ovat kertoneet asiasta liittolaisilleen tapaamisessa, joka johti yli 150 venäläisen diplomaatin karkotukseen.

Lehti kertoo tiedusteluviranomaisten arvelevan, että Novichok-hermomyrkkyä on testattu sotilastukikohdassa useiden vuosien ajan, mutta että myrkkyä ei silti ole paljon.

Myös Suomi on päättänyt karkottaa yhden venäläisen diplomaatin. Päätös on herättänyt paljon keskustelua. Viimeksi torstai-illan A-Talk-ohjelmassa ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Pertti Salolainen (kok.) ja Tom Packalén (ps.) olivat erilinjoilla päätöksen perusteltavuudesta. Aiheesta käyty keskustelu on katsottavissa Areenassa.