Muusikko Terhi Kokkonen teki elokuvan lavan takaa – haluaisi jähmeän ja johtajavaltaisen elokuva-alan muuttuvan yhteisöllisemmäksi

Perjantaina Eva Wahlström kamppailee maailmanmestaruudesta, lauantaina salin valtaa Saimaa – Kuusikymppinen Kulttuuritalo heräsi Ruususen unesta

Pyöreitä täyttävä Kulttuuritalo on vuosikymmenten aikana selvinnyt kilpailusta ja konkurssista, mutta puhti on välillä ollut kateissa. Nyt Alakulttuuritalo-klubi on tuonut taloon uudenlaista väkeä.