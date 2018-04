Lupaavia tutkimustuloksia Britanniasta: Muovipussien määrä kääntynyt vihdoin laskuun Pohjanmeressä

Torstaina tutkijoilla oli vihdoin jotain hyvääkin kerrottavaa maailman merien tilasta: taistelu muovipusseja vastaan näyttää tuottavan tuloksia.

Brittitutkimuksen mukaan muovipussien määrä (siirryt toiseen palveluun) Britanniaa ympäröivissä merissä on kääntynyt selvään laskuun.

Vielä ennen vuotta 2010 niiden Pohjanmerellä liikkuvien kalastusalusten, joiden trooleihin osui vähintään yksi muovipussi, osuus oli noin 40 prosenttia kaikista aluksista. Nyt muovipusseja löytyi enää 16 prosentin trooleista.

Muutos on merkittävä, sillä tutkimustulosten perusteella muovipussien määrä olisi yli puolittunut viime vuosikymmenten keskiarvosta.

Muovimaksut tehoavat?

Tutkijat pitävät lupaavien tulosten syynä esimerkiksi muovipussimaksuja, jotka monet maat ovat ottaneet käyttöön vuoden 2003 jälkeen. Esimerkiksi Irlanti, Tanska, Ranska ja Britannia ovat pyrkineet rajoittamaan muovipussien käyttöä aktiivisesti lainsäädännöllä.

– Näiden valtioiden toimet ovat johtaneet siihen, että muovipusseja käytetään vähemmän, ja niitä päätyy myös vähemmän mereen, tutkimusryhmän Thomas Maes kommentoi Thomson Reuters Foundationille.

– Jos mietimme vähän tarkemmin jokapäiväisten muovien käyttöä, voimme saada aikaan suuria muutoksia, hän sanoi.

YK:n tilastojen mukaan mereen päätyy tällä hetkellä noin 8 miljoonaa tonnia muoviroskaa vuosittain. Viime marraskuussa lähes 200 maata (siirryt toiseen palveluun) lupasi ryhtyä toimiin muoviroskan vähentämiseksi.

Vaikka raportin mukaan muovin määrä on kääntynyt laskuun, kalastukseen liittyvän roskan määrä on lisääntynyt.

Itämeren tilanteesta useita tutkimuksia

Suomessa Suomen ympäristökeskus (Syke) tutkii muoviroskan määrää ja esiintymistä Itämeressä. Käynnissä on tälläkin hetkellä useita tutkimushankkeita. Niissä selvitetään esimerkiksi muovijätteen reittejä Itämereen ja sitä, miten kotimaisten valmistajien biohajoavat pakkausmateriaalit hajoavat meressä.

Tarkkaa tietoa siitä, paljonko muovia Itämeressä on, ei vielä ole.

Tällä hetkellä muovin määrää Itämeressä arvioitaan rantaroska-aineiston sekä meren pohjalla olevan roskan määrän perusteella.

Syken erikoistutkija Outi Setälä kertoo, että Suomessa rannikoille kertyvän muovin määrää on selvitetty systemaattisesti vasta vuodesta 2012 lähtien. Toistaiseksi on vaikeaa arvioida, onko muovijätteen määrä kasvamassa vai vähentymässä, koska seuranta-ajanjakso on niin lyhyt. Myöskään merenpohjien roskamääristä ei ole tietoa.

Tänä vuonna päättyvän Blastic-hankkeen (siirryt toiseen palveluun) on tarkoitus selvittää keinoja, joilla roskan päätymistä Itämereen voidaan vähentää, ja jakaa siitä tietoa esimerkiksi kunnille.

Lähteet: Yle-Thomson Reuters Foundation