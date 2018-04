Neandertalilaisista tutkituimmalla on aina vain kerrottavaa – tarkentuneet menetelmät paljastavat yhä enemmän

Tänä vuonna on ilmestynyt myös saksalaisen Max Planck -instituutin tutkimus, joka osoittaa, että neandertalilaisetkin ymmärsivät kuvien symboliikkaa, mitä on pidetty meidän lajimme erityisominaisuutena. La Pasiegan luolassa Espanjassa otetussa kuvassa on neandertalilaisen yli 64 000 vuotta sitten piirtämä tikapuukuvio, eikä se ole ainoa esimerkki nendertalilaisten säilyneestä taiteesta, tutkijat sanovat.

P. Saura