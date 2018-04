"Monille voi tulla suurempi ilo harrastaa, eikä vaan tehdä suorituksia" – uusi opetussuunnitelma myllertää taiteen perusopetuksen

Lukiolainen Emma Dahl on soittanut viulua yhdeksän vuotta.

Taiteen perusopetuksessa otetaan elokuussa käyttöön uusi opetussuunnitelma. Isoimpia muutoksia on tasosuoritusten ja arvosanojen poistuminen. Se tuo haastetta opettajill,e mutta oppilaille muutos voi olla suunta paineettomampaan harrastamiseen.

Vaasalainen Emma Dahl ottaa viulunsa tottuneesti kotelosta ja asettelee nuotit ja viulun soittovalmiiksi. Toivo Kuulan Tertsetin kauniit sävelet täyttävät luokkahuoneen ja Emman sekä soitonopettajien Sanna Mikkola-Blombergin ja Alexei Meidzofin yhteissoitto on kaunista ja herkkää.

Luokiota käyvä Emma soittaa päivittäin useita tunteja ja viikonloppuisin saattaa viulunsoiton parissa kulua kahdeksankin tuntia päivässä. Dahl on suorittanut sekä viulusta että pianosta musiikkiopistotasot ja tottunut siis saamaan arvosanoja ja olemaan arvosteltavana. Uuden opetussuunnitelman myötä arvostelu muuttuu kokonaisvaltaisemmaksi.

Arvosanat ja tasosuoritukset poistuvat

Elokuun alussa voimaan tuleva taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma poistaa arvosanat ja tasosuoritukset kokonaan. Oppilaan edistymistä arvioidaan pidemmällä aikavälillä ja oppilaan itsearvioinnin painoarvo kasvaa.

Viulunsoiton opettaja Sanna Mikkola-Blomberg ja oppilas Emma Dahl. Jarkko Heikkinen/Yle

Kaikkein tärkeintä on arvioida oppilaan oppimisprosessia. Ytimenä on se, ettei arvioida vain yhtä tiettyä suoritusta. Muutos on iso, sanoo opettaja Sanna Mikkola-Blomberg.

– Meiltä poistuu arviointi numeroina ja oppimisprosessia pitää pystyä jatkossa arvioimaan kokonaisuutena. Sitten kun halutaan esimerkiksi mahdollistaa Emman kaltaisten soittajien mahdollinen jatko ihan ammattilaisuuteen saakka, niin on myös kehitettävä miten eri oppilaitoksista tulleita soittajia vertaillaan ja laitetaan järjestykseen. Siihen on luotava uusi systeemi ja metodi, kertoo Mikkola-Blomberg.

Iloa harrastukseen

Emma Dahl ei ole stressannut numeroista ja suorituksista mutta hän uskoo, että kun tiukka numeroarviointi poistuu, saattaa se olla osalle oppilaista helpotus.

– Monille voi tulla suurempi ilo harrastaa, eikä vaan tehdä suorituksia. Niistä voi kuitenkin tulla paineita, miettii Dahl.

Välillä soitetaan isossa salissa. Jarkko Heikkinen/Yle

Uudella opetussuunnitelmalla onkin tarkoitus saada harrastuksen ilo pysymään ja tärkeää on ottaa huomioon erilaiset oppijat.

– Toiset oppii nopeammin ja toiset on hitaampia mutta hekin edistyvät omalla tasollaan ja tämä pitää ottaa arvioinnissa huomioon, sanoo Mikkola-Blomberg.

Taiteen perussopetuksen uusi opetussuunnitelma sisältää toki myös muita muutoksia. Esimerkiksi improvisointiin ja säveltämiseen kannustetaan nyt enemmän. Oppilaat voivat myös enemmän vaikuttaa omiin opintoihinsa ja kun opinnot etenevät, saavat he myös mahdollisuuden muun muassa valinnaisaineisiin.

Opetussuunnitelma korostaa myös tiiviimpää yhteistyötä eri taidemuotojen välillä ja uusia kohderyhmiäkin pitäisi löytää.