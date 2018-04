Suomi käännyttää entistä tehokkaammin – apuna uusi asiakirja, joka korvaa passin

"Uusi matkustusasiakirja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista varten" otettiin EU-maissa käyttöön viime vuonna. Suomen poliisi alkoi myöntää niitä viime kesäkuussa.

Tähän päivään mennessä tilapäisiä asiakirjoja (siirryt toiseen palveluun) on myönnetty jo 214 kappaletta, joista 94 tänä vuonna. Lähes kaikki asiakirjat on myönnetty irakilaisille ja afganistanilaisille, joita suurin osa turvapaikanhakijoistakin on ollut.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistaminen on ollut ongelmallista, koska osalla turvapaikanhakijoista ei ole passin kaltaista matkustusasiakirjaa, jota ilman lentoyhtiö ei ota matkustajaa koneeseen. Uusi asiakirja onkin helpottanut palautuksia tekevän poliisin työtä, sanoo komisario Pekka Kallio Helsingin ulkomaalaispoliisista.

– Totta kai kaikki asiat mitkä helpottaa, on poistamisen kannalta hyviä asioita. Kaikkia keinoja täytyy käyttää, Kallio sanoo.

Kallio huomauttaa, että osa palautuksista keskeytyy esimerkiksi maastapoiston täytäntöönpanokiellon vuoksi. Sen vuoksi 214 myönnettyä asiakirjaa ei välttämättä tarkoita, että asiakirjan avulla olisi palautettu vastaava määrä ihmisiä.

Halla-aho vei esityksen europarlamenttiin

EU:n tilapäinen matkustusasiakirja ei ole täysin uusi idea. EU otti passittomien karkottamista varten suunnitellun asiakirjan käyttöön jo vuonna 1994.

Vanha asiakirja oli kuitenkin altis väärennöksille, minkä vuoksi palautettavien kotimaat kritisoivat sitä. Seikka vaikutti osaltaan myös palautusten huonoon toteutumaan. Esimerkiksi vuonna 2014 palautuksista pantiin toimeen 40 prosenttia.

Tästä syystä EU alkoi laatia uutta asiakirjamallia heti, kun turvapaikanhakijoiden määrä äkisti kasvoi loppuvuonna 2015. Mietintöluonnoksen komission esitykseen laati europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (siirryt toiseen palveluun) (ps.).

Mitä huolellisemmin mietintöluonnos on laadittu, sitä todennäköisemmin se hyväksytään EU:n päätöksentekoelimissä. Matkustusasiakirjaa koskeva esitys hyväksyttiin parlamentissa selkeällä enemmistöllä (siirryt toiseen palveluun) syyskuussa 2016.

Seuraavaksi alkaa somalialaisten palautus

Irakilaisten ja afganistanilaisten lisäksi tilapäisiä matkustusasiakirjoja on myönnetty muihin maihin yksittäisiä kappaleita.

Somalialaisille myönnettyjen asiakirjojen osuus kuitenkin kasvanee lähitulevaisuudessa, sillä somalialaisten kielteisten turvapaikkapäätösten osuus on kasvanut huomattavasti vuodesta 2015. Tuolloin alle kaksi prosenttia somalialaisista sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Nykyisin kielteisten päätösten osuus on yli puolet.

Kielteisistä päätöksistään valittaneiden somalialaisten oikeuskierrokset alkavat irakilaisten ja afganistanilaisten tapaan päättyä. Se tarkoittaa maastapoistoja tekeville suomalaisille poliiseille entistä useammin reissuja Afrikan sarveen.

– Todennäköisesti karkotettavien somaleiden maastapoistoa pystytään tehostamaan aikaisemmasta, sanoo Pekka Kallio Helsingin ulkomaalaispoliisista.

Jo toteutetut yksittäiset palautukset Somaliaan ovat herättäneet huomiota Suomessa olevissa somalialaisissa, sillä pakkopalautuksia ei ole Somaliaan viime vuosina juuri tehty. Charter-lentoja ei kuitenkaan olla järjestämässä.

– Mitään isoa massajuttua ei ole näköpiirissä. Olemme käynnistäneet palautusprosesseja joidenkin henkilöiden kanssa. Pienin askelin edetään.