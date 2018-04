Moni ajaa liian vanhoilla renkailla, mutta harva sitä tietää – ”talvirenkaat lopettavat kulumisen jossakin vaiheessa”

Renkaan valmistusajankohta selviää renkaan kyljestä. DOT-merkinnässä ikä merkitään nelinumeroisella tunnuksella. Kuvan 3715 tarkoittaa, että rengas on valmistettu viikolla 37 vuonna 2015.

Suomessa kierrätykseen menevän autonrenkaan keski-ikä on yli kuusi vuotta. Niin vanhan renkaan ajo-ominaisuudet ovat jo muuttuneet ajo-omituisuuksiksi.

Vanha rengas on kova koppura, jonka pito on heikko. Silti Suomessa ei ole määräystä, milloin autonrengas on liian vanha. Suosituksia sentään löytyy.

Rengasvalmistajat suosittelevat renkaan käyttöiäksi enintään kuutta vuotta. Lisäksi valmistajat suosittelevat, että renkaan kokonaisikä eli ikä valmistuksesta kierrätykseen ei ylittäisi 10 vuotta. Uutena rengasta ei saisi myydä, jos se on yli viisi vuotta vanha.

Tampereen teknillisen yliopiston muovitekniikan professorina pitkään toimineella Jyrki Vuorisella on tapana sanoa, että ”rengas on tuoretuote”.

– Olen itse aina pitänyt, että viisi kuusi vuotta, sen vanhempi rengas ei saisi olla. En ajaisi 10 vuotta vanhoilla.

Mutta todella moni ajaa, tietää Suomen Rengaskierrätyksen toimitusjohtaja Risto Tuominen.

– Meillä testattiin kolme vuotta sitten, että kierrätykseen tulleet renkaat olivat valmistusviikosta laskettuna keskimäärin 6,2 vuotta vanhoja. Se oli siis keskiarvo. Jotkut renkaat olivat tosi vanhoja, parhaimmillaan 22 vuotta. Kesä ja talvirenkaissa ei ollut suurta eroa, Tuominen sanoo.

Hiipumisen huomaa vasta uusiin vaihdettaessa

Professori Jyrki Vuorinen vertaa rengasta leivokseen. Se pitää sisällään mutkikkaan seoksen erilaisia komponentteja, joista osa paranee hetken oltuaan, mutta alkaa sitten heiketä. Vuorisen mukaan renkaassa ikä on yhtä tärkeä kuin kulutuspinta.

– Kulutuspinta on tärkeä sateella, ei kuivalla ilmalla. Ne renkaan urat eivät tee kitkaa. Renkaassa on tietysti lamellirakennetta, mutta osa tulee siitä, että kumissa on se kitka. Kun rengas kovenee, ei sillä ole enää yhtä hyvä kitka.

Kesäkumit tulevat – mitä hyötyä ja haittaa on leveistä renkaista? Moni suomalaisautoilija valitsee tai vaihtaa autoonsa leveimmät automalliin sallitut renkaat. Leveät ja matalampiprofiiliset renkaat henkilöautossa näyttävät urheilullisilta ja myös ovat sitä. Osalle leveys on tyylikysymys. Leveällä renkaalla ajettavuus kuivalla asfaltilla paranee. Leveä ja matalampi rengas on kapeaa jäykempi ja reagoi nopeammin ohjaukseen. Leveä rengas lyhentää kuivalla asfaltilla myös jarrutusmatkaa. Saksan autoliitto ADAC:n taannoisen testin mukaan Kia-merkkisen auton jarrutusmatka lyheni 100 kilometrin tuntivauhdista viisi metriä, kun rengasleveyttä vaihdettiin 185 millimetristä (41m) 225 millimetriin (36m). Leveä rengas toimii myös kostealla ja märällä asfaltilla kapeaa paremmin niin kauan kuin rengas puree asfalttiin. Leveämmän renkaan täytyy kuitenkin syrjäyttää enemmän vettä, jolloin se alkaa helpommin uida veden päällä. ADAC:n Kia-testissä vesiliirto alkoi 185 leveällä renkaalla vauhdissa 80 km/h, kun 225 leveällä renkaalla vesiliirtoon ajauduttiin jo nopeudessa 69 km/h. Saksalaistestiä ei kuitenkaan voi suoraan suhteuttaa Suomeen, sillä Saksassa käytetään vettä paremmin läpäisevää asfalttia. Suomen teillä vettä on suhteessa enemmän, jolloin etu kapean renkaan eduksi kasvaa. Leveän renkaan haittoja ovat kovemmasta ajotuntumasta johtuva mukavuuden huononeminen sekä rengasäänien selkeä voimistuminen. Suomen karkeilla tienpinnoilla rengasäänet ovat poikkeuksellinen kovat. Leveämpi rengas lisää vierintävastusta osin ilmanvastuksen lisääntymisen vuoksi. 30 mm ero leveydessä lisää sitä ADAC:n mukaan kuusi prosenttia. Vierintävastuksen ja sitä kautta polttoaineen kulutuksen kannalta edullisinta on, jos rengas olisi kapea mutta halkaisijaltaan suuri.

Vanhentuessaan renkaassa voi tapahtua sekä kovettumista että pehmenemistä. Valmistajien ei kannata optimoida rengasta kestämään ikuisesti, vaan toimimaan hyvin tietyn ajan.

– Kun se rengas heikkenee pikku hiljaa, niin kuski kompensoi sitä ajaessaan. Mutta mitä sitten, kun se hirvi tulee eteen satasen vauhdissa. Kyllä auto käyttäytyy ihan eri tavalla uusilla renkailla. Eihän kukaan oleta t-paidankaan kestävän ikuisesti. Kyllähän se pesu- ja käyttösyklissä nuhjaantuu. Miksi se renkaassa olisi eri, professori Vuorinen kysyy.

Talvirenkaissa kitka on kesärenkaitakin tärkeämpää. Trafin ajoneuvotekniikkaan erikoistunut johtava asiantuntija Otto Lahti muistuttaa, että erityisesti vähän eli alle 5 000 kilometriä talvessa ajavien kannattaisi nyt renkaita kesäsäilöön laittaessaan kurkata renkaan kylkeen.

– Kyllähän se on vanha vitsi varsinkin maaseutujen kakkosautoissa, että ne talvirenkaat lopettavat kulumisen jossakin vaiheessa, kun ne ovat niin koppurat. Varsinkin kun ajetaan lumella ja jäällä, niin ei se rengas kulu lopulta enää mihinkään.

Pannuhuoneessa pilalle

Renkaan valmistuksessa käytetään useita kumilaatuja. Renkaassa on myös väripigmenttinä nokimustaa, kuivausaineena silikageeliä, öljyjä sekä erilaisia apuaineita. Renkaan kovettamiseen tarvitaan lisäksi vulkanointikemiaa. Nämä rengasvalmistuksessa tarvittavat ainesosat vanhenevat eri aikataulussa.

Rengas ei kulu ainoastaan ajossa, vaan myös UV-valo, otsoni ja säilytys nopeuttavat ikääntymisprosesseja. Ja kaksilla pyörillä ajavassa Suomessa renkaita säilytetään usein.

– Jos säilytetään oikein varjossa valolta suojattuna, niin puoli vuotta ei ole ongelma. Pannuhuoneessa on kuitenkin liian kuuma. Kuuma tuppaa pilaaman renkaita enemmän kuin kylmä, professori Jyrki Vuorinen sanoo.

Kotimaista rengaskehitystä läheltä seuraamaan päässyt Tampereen teknillisen yliopiston Vuorinen toteaa, että maallikon on silmämääräisesti vaikea arvioida renkaan ikääntymistä. Parhaiten eron huomaa, jos pääsee koskettamaan vanhaa ja uutta rengasta vierekkäin.

Vuorinen muistuttaa, että vanhalla renkaalla ei kannata senkään vuoksi ajaa, että rengaskehitys on erittäin vauhdikasta. Ei, vaikka rengas olisi ajamaton.

– Niin, haluaako joku ajaa 10 vuotta vanhalla tekniikalla. Ei kovin moni haluaa käyttää 10 vuotta vanhaa tietokonettakaan.

Suomen Rengaskierrätyksen toimitusjohtaja Risto Tuomisella on myös omakohtainen esimerkki ikivanhoista renkaista. Tuomisen äidillä oli auto, jolla tämä ei juuri ajanut.

– Äidillä oli Golf, jossa oli alla alkuperäiset renkaat. Auto oli vuosimallia -86.