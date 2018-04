Ranskalainen Alexia Cassar jätti uran huippututkijana ja tatuoi nyt uusia nännejä rintasyövästä selvinneille: "Kyse on oman kehon löytämisestä uudelleen"

Alexia Cassar luo uusia nännejä 3D-tekniikan avulla. Lopputulos on niin realistinen, ettei eroa aitoon juuri huomaa.

PARIISI Pienen tatuointistudion seiniä koristavat isot ja värikkäät pionit. Niiden edessä häärää vähintään yhtä vaikuttava nainen, Miss Tétons eli Alexia Cassar. Hänen silmänsä on rajattu mustalla kajalilla ja käsivarsia kiertävät kukkatatuoinnit.

– Nekin ovat pioneja. Se on lempikukkani, vaativa mutta näyttävä, Cassar naurahtaa.

Cassarin ilme on keskittynyt, sillä hän luonnostelee asiakkaalleen uutta nänniä. Pienet ja tarkat pistot eivät onneksi juuri satu, koska tatuoitava alue on pieni ja iho osin tunnoton syöpäleikkauksen jäljiltä.

– Tatuointikokemus on eheyttävä. Moni kokee löytävänsä kehonsa uudelleen. Sen todistaminen on vaikuttavaa ja kaunista, Cassar sanoo.

Biologiksi kouluttautunut Cassar työskenteli vielä muutama vuosi sitten syöpäsairaalassa. Juha Nurminen

Cassar kertoo, että piirretyn nännin näkeminen saattaa jopa palauttaa ihon herkkyyden. Aivot hahmottavat rinnan olevan taas olemassa, mikä lisää tuntoaistimuksia.

3D-tatuointi on vaihtoehto pigmentoinnille

Tatuoitavana on tänään vanhempi ranskalaisnainen Françoise Pellequer, joka kertoo sairastaneensa rajun rintasyövän 15 vuotta sitten. Hänelle rakennettiin sairaalassa tuolloin uusi rinta ja nännipiha, mutta lopputulos ei kestänyt.

– Jäin ongelmani kanssa ihan yksin enkä löytänyt mistään apua. Se oli traumaattista. En pystynyt katsomaan itseäni peilistä, Pellequer sanoo.

Ongelma on yleinen. Pelkästään Ranskassa tehdään vuodessa 20 000 mastektomiaa eli rinnan poistoa. Uusi rinta rakennetaan proteesin tai oman kudoksen avulla, ja nännipiha piirretään mamillapigmentoinnilla. Pigmentointi kuitenkin haalistuu, eikä lopputulos ole aina onnistunut.

– 3D-tatuointi on paljon henkilökohtaisempi ratkaisu. Sivusta näkee, että kyseessä on kuva, mutta edestä tai peiliin katsoessa vaikutelma on todella realistinen, kuvailee Cassar ja esittelee valokuvia aiemmista töistään.

Cassar opiskeli Yhdysvalloissa 3D-tatuointimenetelmää, jotta nänneistä tulisi mahdollisimman aidon näköisiä. Juha Nurminen

Niitä ei tosiaan tunnistaisi tatuoinneiksi.

Kyse on estetiikasta ja psykologiasta

Cassarin työ on uraauurtavaa. Myös ranskalaiset kirurgit lähettävät hänelle potilaitaan. Luottamusta lisää sekin, että hän on itse työskennellyt sairaaloissa ja osallistuu parhaillaan tatuointivärien turvallisuutta koskevaan tutkimukseen.

– Allerginen reaktio on mahdollinen, mutta harvinainen. Seurannan on oltava hyvin tarkkaa, etenkin kun kyse on syöpäpotilaista, Cassar sanoo.

Eräs nainen otti minuun yhteyttä ja kertoi, että oli löytänyt tatuoinnin jälkeen itselleen kumppanin. Alexia Cassar, tatuoija

Miss Tétonsin työ vaatiikin paitsi estetiikan ja anatomian tajua myös psykologista silmää. Nännin luominen uudelleen on iso asia. Tatuointitaitelija juttelee asiakkaansa kanssa ensin pitkään – kuuntelee sairaushistorian ja toiveet.

Kyse on myös surutyöstä. Moni kokee, että rinnan tatuoiminen saattaa sairauden hallitseman elämänvaiheeseen päätökseen.

– Eräs nainen otti minuun yhteyttä ja kertoi, että oli löytänyt tatuoinnin jälkeen itselleen kumppanin. Hän oli tuntenut olevansa taas valmis parisuhteeseen. Se oli kaunein mahdollinen lahja.

Tyttären syöpä johti alanvaihtoon

Jos elämänmuutoksista puhutaan, niin Alexia Cassarin oma ratkaisu on rohkeimmasta päästä. Cassar on koulutukseltaan biologi. Hän teki vielä muutama vuosi sitten lääketutkimusta ja työskenteli kuuluisan pariisilaissairaalan syöpäosastolla.

Sitten tapahtui jotain, joka muutti Cassarin elämän. Hänen nuorempi tyttärensä sairastui kymmenen kuukauden ikäisenä leukemiaan.

– Tyttäreni sairastuminen muutti kaiken. Irtisanouduin työstäni, sillä tajusin haluavani auttaa syöpäpotilaita paljon henkilökohtaisemmalla tavalla.

Cassar ei rikastu tatuointitaiteilijana mutta sanoo tekevänsä unelmatyötään. Juha Nurminen

Cassar lähti Yhdysvaltoihin, jossa hän opiskeli 3D-tatuointitekniikkaa alan kanadalaisen huipun opissa. Tarkoituksena oli tuoda taito Eurooppaan ja avata maailman ainoa vain nännitatuointeihin keskittynyt tatuointistudio.

Ihan helposti se ei kuitenkaan käynyt. Ranskalaiset pankit eivät myöntäneet Cassarille lainaa, koska ne pitivät ideaa epärealistisena. Tarvittava pesämuna löytyi lopulta joukkorahoitussivusto KissKissBankBankin avulla.

Asiakkaita saapuu eri puolilta Eurooppaa

Tatuointistudio aukesi vuosi sitten, ja asiakkaat löytyivät nopeasti. Heitä saapuu Pariisin pohjoispuolella sijaitsevaan studioon eri puolilta Ranskaa ja jopa ulkomailta asti.

Vapaata tatuointiaikaa pitää tällä hetkellä odottaa vähintään puoli vuotta. Pankkitiliä ura tatuointitaiteilijana ei juuri kartuta, mutta Cassar sanoo olevansa unelmatyössään.

– En ole katunut valintaani hetkeäkään. Tämä on äärimmäisen humaani ammatti, joka yhdistää omat intohimoni: piirtämisen, lääketieteellisen puolen ja toisten auttamisen.

Cassar laskee tehneensä 87 tatuointia. Yksi niistä oli rintasyövän sairastaneelle miehelle ja loput naisille.

Työ huipentuu, kun asiakas näkee peilistä uuden nänninsä. Nyt peilin edessä on Françoise Pellequer.

– Hänen täytyy rakastaa uutta rintaansa, hyväksyä se ja koskettaa sitä. Se kestää loppuelämän, tatuoija sanoo.

Pellequer liikuttuu kyyneliin ja halaa Cassaria. Hänelle uusi nänni merkitsee syövän lopullista unohtamista.