Poliisi tutkii valtavaa tietomurtoa helsinkiläisessä yhdistyksessä – 130 000:n tiedot päätyneet vääriin käsiin

Uusille yrittäjille neuvontaa tarjoava Helsingin Uusyrityskeskus on joutunut laajan tietomurron kohteeksi.

Liiketoimintasuunnitelma.com-palvelusta on keskuksen mukaan vuotanut vääriin käsiin 130 000 käyttäjätunnusta ja salasanaa.

– Tällä hetkellä näyttää tosiaan siltä. Se on äärimmäisen harmillista ja olemme todella pahoillamme siitä. Tietoturva on pettänyt ja näin ei tietenkään saisi käydä, sanoo Helsingin Uusyrityskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Jarmo Hyökyvaara Ylelle.

Suomen uusyrityskeskuksien asiakkaiden henkilötiedot ovat eri järjestelmässä.

Palvelu on ajettu toistaiseksi alas tietomurron takia

Tällä hetkellä liiketoimintasuunnitelma.com-palvelusta ei enää vuoda tietoja, sillä palvelu on poistettu väliaikaisesti käytöstä.

– Se, mitä kaikkea palvelusta on saatu haltuun, on parhaillaan selvittelyn alla. Tietokannasta on otettu peilikuvatallenne, jonka toimintalogia poliisi ja tietoturva-asiantuntijat analysoivat, Hyökyvaara kertaa.

Helsingin Uusyrityskeskus on lähettänyt perjantaina sähköpostitse tiedotteen ja toimintaohjeet liiketoimintasuunnitelma.com-palvelun käyttäjille.

Tietomurron mahdolliset vaikutukset vielä mysteeri

Vuotaneiden tietojen mukana vääriin käsiin on voinut päätyä jopa kokonaisia liiketoimintasuunnitelmia. Toisaalta osa tunnuksista on saattanut vanhentua jo aikoja sitten.

– Palvelu on ollut käytössä 10 vuotta, ja tänä aikana tunnukset ovat sinne kertyneet. Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä määrä tunnuksista on aktiivisia ja mikä ei. Emme myöskään tiedä, kuinka paljon palvelussa on ihan loppuun asti hiottuja yritystoimintasuunnitelmia, Jarmo Hyökyvaara miettii.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus havaitsi tietomurron tiistaina. Uusiyrityskeskus on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen ja poliisi tutkii asiaa törkeänä petoksena.

Juttua täydennetty 6.4.2018 klo 16:03. Lisätty lause asiakastietojen sijainnista eri järjestelmässä.

Juttua täydennetty 6.4.2018 klo 14:46. Lisätty kaksi väliotsikkoa ja Hyökyvaaran keskimmäinen kommentti.

Juttua täydennetty Hyökyvaaran kommenteilla 6.4.2018 klo 14:32.