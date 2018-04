Maakuntauudistuksen tietotekniikkavalmistelut täydessä käynnissä – epävarmuus hankaloittanut asiantuntijoiden palkkaamista

Toteutuessaan sote- ja maakuntauudistus on myös suuri tietotekninen ponnistus. Kyse on 220 000 henkilön työssään tarvisemasta tietotekniikasta.

Jotta uudistus maakuntien osalta sujuisi, perustettiin valtiovarainministeriön alaisuuteen 2017 kesällä ICT-alan yritys Vimana. Tehtävänantonsa mukaan se tuottaa maakunnille yhteisiä asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkii markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveydenhuollon puolella vastaava toimija on Vimanan sisaryritys, SOTEDIGI-kehittämisyhtiö.

Vimana on aluksi kokonaan valtion omistama, mutta se on tarkoitus siirtää pääosin maakuntien omistukseen. Nykyisin yhtiöllä on viitisentoista työntekijää ja lisää on tarkoitus palkata.

Sote- ja maakuntauudistusta koskeva poliittinen vääntö on kuitenkin saanut osan työnhakijoista varovaisiksi.

Työnhakijat varovaisia

– Ehkä isoin murhe on se, että kaikki ihmiset ei uskalla hakea meille töihin, koska pelkäävät, syntyykö maakuntauudistus ja jatkaako Vimana. Eli kyllä me tiettyjä rekrytointeja pyritään tekemään vasta kesälomien jälkeen, jotta nähdään, että lait ovat syntyneet, sanoo Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen.

Vimanan tavoitteet ovat aluksi hyvin käytännöllisiä. Maakuntien toiminta laitetaan käyntiin pääosin nykyisten järjestelmien varassa.

– Ensin on lyhyen tähtäimen tehtävä, että 1.1.2020 perus-ICT järjestelmät ovat tarjolla.

Tavoitteena on myös saada aikaan säästöjä niin, että maakuntien tarvitsemia palveluja kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina. Muun muassa asiantuntijapalveluja koskevan kilpailutuksen on määrä alkaa jo ensi kesänä.

Tarjouksia halutaan myös muilta kuin suuryrityksiltä

Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen kertoo, että tulossa on paljon muitakin kilpailutuksia.

– Muun muassa Microsoft-tuotteisiin liittyvien palvelujen ja lisenssien kilpailutukset, maakuntien asianhallintajärjestelmä tulee olemaan merkittävä kilpailutus, ja sen lisäksi tehdään ehkä vähän taktisia kilpailutuksia, ICT-asiantuntija- ja päätelaitekilpailutukset.

Hankkeiden euromääräisiä arvoja on Toivosen mukaan vielä ennenaikaista arvioida. Hänen mukaansa olisi kuitenkin hyvä, että tarjouksia saataisiin myös muilta kuin alan suuryrityksiltä. Tämä on mahdollista, koska hankkeita on monen kokoisia.

– Jotkut voivat olla hyvinkin pieniä mutta tärkeitä. Isoimmat tulevat olemaan kymmenien miljoonien eurojen arvoisia kilpailutuksia, Toivonen sanoo.

Alkuvaiheen jälkeen keskeistä on kokonaisuuden kehittäminen.

– Harkitaan, mikä on oikeasti pitkällä tähtäimellä Suomessa ja kaikissa maakunnissa järkevää. Ja mikä kannattaa olla yhteistä ja mikä kannattaa olla maakuntakohtaista.

Mitään täydellistä yhtenäiskulttuuria ei silti tavoitella. Työntekijöillä voi siis jatkossakin olla käytössään esimerkiksi erimerkkisiä työasemia.