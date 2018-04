Nigerialainen opiskelija Oyelowo Oyedayo menetti sydämensä Suomelle, eikä hän ole ainoa: Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin jättiryntäys

Hakemuksia on tullut lähes tuplamäärä viime vuoteen verrattuna. Kansainvälisiä opiskelijoita kiehtoo muun muassa Suomen ilmasto.

Helsingin yliopisto on onnistunut kääntämään kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärän roimaan kasvuun viime vuoden notkahduksen jälkeen.

Tänä vuonna Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli lähes 3 000 hakemusta. Opiskelupaikkaa on nyt tarjottu 700 valitulle hakijalle.

Lukuvuosimaksujen käyttöönotto viime syksynä pudotti hakijamäärät alimmilleen kymmeneen vuoteen. Aikaisemmin ilmaisen, mutta silti laadukkaan opetuksen vetovoimaan luottanut Helsingin yliopisto on lukuvuosimaksujen myötä samalla viivalla muiden yliopistojen kanssa.

Hakijoita on houkuteltu tänä vuonna muun muassa kohdennetun digimarkkinoinnin avulla. Myös opetustarjonta on myllätty uuteen uskoon.

Helsingin yliopiston hakijapalveluiden päällikkö Sini Saarenheimo. Ronnie Holmberg / Yle

– Kansainväliset maisteriohjelmat on laitettu kokonaan uusiksi. Niissä on nimenomaan huomioitu uusi tilanne lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen, yliopiston hakijapalveluiden päällikkö Sini Saarenheimo toteaa.

Sekä opetustarjonnassa että hakijamäärissä näkyy erityisesti nuorten kasvanut kiinnostus globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Hakijoiden suurimpia suosikkeja ovat ympäristöpohjaisten maisteriohjelmien lisäksi data science, computer science ja international business law.

Opiskelijat Intiasta ja Nigeriasta ihastuivat Suomeen

Länsi-Afrikan Nigeriasta Suomeen kaksi vuotta sitten saapunut Oyelowo Oyedayo on menettänyt sydämensä Helsingille ja koko Suomelle.

– Helsingin yliopisto on yksi maailman parhaista. Pidän myös kylmästä säästä, saunomisesta ja kesämökeistä.

Ennen lukuvuosimaksun käyttöönottoa noin kaksi kolmasosaa kansainvälisten maisteriohjelmien suorittajista on ollut Helsingissä ainakin vuoden päivät opiskelujen päättymisen jälkeen. Oyedayo ei vielä lukitse valintaansa.

– Haluan pitää tulevaisuuteni avoimena, voin mennä minne tahansa. Pysyisin mielelläni Suomessa, mutta se riippuu siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia täällä on tarjolla, Oyelowo Oyedayo miettii.

Intialainen Suveda Vignesh Maran päätyi Suomeen osittain sattumalta.

Intialainen Suveda Vignesh Maran valitsi Helsingin osin musiikkimakunsa perusteella. Ronnie Holmberg / Yle

– Lempibändini Poets of the Fall on täältä. En nähnyt heitä Intiassa, joten ajattelin tulla Helsinkiin, jos se onnistuisi helpommin täällä, Maran vitsailee.

Hänkään ei ole joutunut katumaan ratkaisuaan.

– Kaikkien pitäisi tulla tänne. Tämä on ollut ainakin minulle yksi elämäni parhaimmista päätöksistä. En osaa suomea kovin hyvin, joten se voi olla este työllistymiselleni täällä. Ehkä palaan valmistuttuani Intiaan.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin hyväksyttyjen opiskelijoiden joukossa on tänä vuonna eniten opiskelijoita Kiinasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.

– Nyt on jännä nähdä, että miten lukuvuosimaksu vaikuttaa Suomeen jäämiseen. Kun tutkinnosta maksetaan, niin opiskelijalla voi olla entistä selkeämpi urasuunnitelma joko Suomessa tai ulkomailla, Sini Saarenheimo huomauttaa.