Yhdysvallat lisäsi pakotelistalle 7 oligarkkia – mukana Putinin tyttären ex-mies – "Vastaus Venäjän yhä julkeampaan käytökseen"

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö (siirryt toiseen palveluun) on lisännyt pakotelistalle 24 venäläistä. Listalta löytyy seitsemän oligarkkia sekä 17 valtion virkamiestä.

Yhdysvaltojen pakotteiden kohteiksi joutuvat myös 12 venäläistä yhtiötä, kuten alumiini- ja energiayhtiö EN+ Group, öljy- ja kaasunetsintäyritys Gazprom Burenie, energia-alan toimija Renova Group, pankkialan yritys Ladoga Menedzhment.

Valtionyhtiöistä listalle lisättiin muun muassa aseita myyvä Rosoboroneksport. Sen kerrotaan myyneen aseita Syyrian sodan aikana Assadin hallinnolle.

USA:n valtiovarainministeriö: Putinin läheinen nousi nopeasti miljardöörikerhoon

Valtiovarainministeriön mukaan oligarkkien joukossa on Venäjän presidentin Vladimir Putinin perhetuttu ja tyttären Katerina Tihonovan kanssa naimisissa ollut Kirill Shamalov. Muun muassa Bloomberg (siirryt toiseen palveluun)on kertonut, että Shamalovin omaisuus paisui avioliiton aikana huomattavasti.

Vain puolessatoistavuodessa Shamalov onnistui ostamaan ison osan venäläisen öljy- ja kaasuyhtiö Siburin osakkeista.

Vuosi tämän jälkeen hän pystyi lainaamaan miljardi dollaria valtio-omisteisesta Gazprombankista.

Shamalov onnistui Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan kasvattamaan myöhemmin edelleen omistustaan Siburissa, minkä jälkeen hän liittyi Putinia lähellä olevaan miljardöörikerhoon.

Deripaskasta kovia väitteitä

Listalla ovat muun muassa alumiinilla rikastunut liikemies Oleg Deripaska. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan Deripaskaa epäillään rahanpesusta. Lisäksi häntä on syytetty kilpailijoidensa uhkaamisesta sekä viranomaisen salakuuntelusta.

Deripaskan kerrotaan olleen osallisena kiristyksessä ja rahankiristyksessä. On myös esitetty väitteitä, joiden mukaan hän olisi lahjonut viranomaisen ja tilannut liikemiehen murhan. Hänellä väitetään myös olevan yhteyksiä rikollisryhmiin.

Deripaska on valtiovarainministeriön mukaan itse sanonut, että hän ei erota itseään Venäjän valtiosta. Hänellä kerrotaan olevan Venäjän diplomaattipassi.

Deripaska on yhdistetty myös Yhdysvalloissa käynnistyneeseen Venäjä-tutkintaan. Selvitettävänä on ollut hänen ja Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin suhde.

Deripaska on ollut pakotteiden piirissä jo aiemmin.

Pakotelistalla useampi Rotenberg

Listalla on myös kaasujätti Gazpromin johtaja Aleksei Miller. Muita nimiä listalla ovat Putinin lähipiiriin kuuluva Suleiman Kerimov ja sijoitusyhtiö Renovan johtaja Viktor Vekselberg.

Oligarkkien joukossa on myös teini-ikäisestä Putinin tuntenut Igor Rotenberg. Hänen isänsä on venäläinen liikemies Arkadi Rotenberg, joka on ollut pakolistalla vuodesta 2014. Arkadi Rotenberg on omistanut Suomessa Långvik Capitalia. Hän myi osuutensa myöhemmin veljenpojalleen Romanille, jolla on Suomen ja Venäjän kansalaisuus.

Rotenberg on listalla toiminnastaan Venäjän federaation energiateollisuuden hyväksi. Igor Rotenberg osti isältään 79 prosenttia Venäjän öljy- ja kaasuyhtiö Gazbrom Bureniesta.

CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain pakotteet ovat vastaus kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Salisburyn hermomyrkkyiskuun sekä Venäjän mahdolliseen sekaantumiseen Yhdyvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

AP:n nimettömät lähteet pitävät pakotteita vastauksena Venäjän hallinnon "jatkuvaan ja yhä julkeampaan käytökseen".

AP kertoo, että Trumpin hallinto on asettanut pakotteita jo 189 venäläisiin tai venäläisiin kytköksissä oleviin henkilöihin tai toimijoihin.

Presidentti Donald Trump on jatkanu suoraa kritiikiä Putinia kohtaan. Hän on tosin myös kutsunut Putinin tapaamiseen kanssaan mahdollisesti Valkoisessa talossa.

Mitä pakotelistalle joutuminen käytännössä tarkoittaa?

Pakotteet jäädyttävät pakotelistalla olevien rahavarat sekä niiden amerikkalaisyritysten ja henkilöiden rahavarat, jotka käyvät kauppaa pakotelistalla olevien kanssa.

Amerikkalaisviranomaiset ovat jättäneet kansalaisilleen ja yrityksilleen kuitenkin pienen takaportin. Yrityksiä tai tahoja, joilla on bisneksiä pakotelistalla olevien tahojen kanssa aiotaan auttaa neuvomalla miten ajaa liiketoimet alas tai kuinka välttää pakotteiden aiheuttamat tappiot.

Lähteet: STT, AP