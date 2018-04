180 astetta Saku Timonen: "Yrittäjän pitäisi katsoa peiliin – Tarjoanko oikeasti palkkatyötä, jolla tulee toimeen?"

Saku Timonen puhisee kotonaan Pohjois-Karjalan Juuassa.

Koko talvi on mennyt aktiivimallin käänteitä seuratessa. Tällä viikolla hallituksen kehysriihi toi aktiivimallin kanssa tuskaileville helpotuksia, mutta viilaukset olivat Timosen mielestä lähinnä kosmeettisia.

Uuninpankkopoikana (siirryt toiseen palveluun) tunnettu Timonen on ahkera ja suosittu bloggaaja. Työttömien kohtelu on yksi hänen lempiaiheistaan.

Aktiivimalli on huono, mutta yksi parannus tekisi siitä vähän siedettävämmän, hän sanoo. Se on vapaaehtoistyö. Suomi on täynnä yhdistyksiä, joissa on valtavasti tarpeellista työtä tehtäväksi, mutta ei varaa palkata tekijöitä. 18 tunnin apu varmasti kelpaisi.

– Jos aktiivimalliin hyväksyttäisiin esimerkiksi urheiluseuroissa toimiminen tai vaikkapa luistinratojen jäädyttäminen, se olisi oikeasti hyödyllistä.

Vapaaehtoistöitä löytyisi pieniltäkin paikkakunnilta, joissa muuten tilanne tuntuu vaikealta.

Esimerkiksi Timosen kotikunnassa, alle viidentuhannen asukkaan Juuassa avoimia työpaikkoja ei juuri ole. Tai jos on, ne vaativat erityiskoulutusta.

– Täällä ei kertakaikkiaan ole töitä. Täällä ei ole julkista liikennettä, eli jos jollakulla ei ole omaa autoa, niin ei varmasti pääse kymmenen kilometrin päähän töihin vaikka siellä olisikin tarjolla se 18 tuntia töitä.

Ensin syyllistettiin työttömiä ja nyt myös työssä käyviä

Timonen suomii kirjoituksissaan maan hallitusta mutta myös mediaa, joka antaa liian ruusuisen kuvan työtilanteesta.

Yrittäjät pääsevät valittamaan työvoimapulasta, mutta heitä ei Timosen mukaan haasteta riittävästi kertomaan, millä ehdoilla he olisivat työtä tarjoamassa. Tunne siitä, että työntekijöitä ei löydy, voi sinänsä olla ihan oikea.

– Ehkä he eivät näe vikaa omassa tarjouksessaan. Pitäisi katsoa peiliin: Tarjoanko oikeasti palkkatyötä, jolla tulee toimeen?

Viime aikojen julkisessa kirjoittelussa näkyy Uuninpankkopojan mielestä myös vahvasti työttömien leimaaminen. Firmat voivat tehdä verosuunnittelua, mutta kun työtön miettii, kannattaako parin viikon työpätkä taloudellisesti, se nähdään moraalisena ongelmana.

– Ajatellaan, että nyt työtön on laiska ja se tarvitsee keppiä, Timonen tuhahtaa.

Viimeisimmissä käänteissä on luettavissa se, että myös työllisiä syyllistetään. Suunnitelmat irtisanomisten helpottamiseksi kertovat Timosen mielestä ajattelutavasta, että työllisetkin tarvitsevat piiskaa, muuten hanskat tippuvat kädestä.

180 astetta: Uuninpankkopoika Saku Timonen Kuka? bloggari, oikealta nimeltään Sakari Timonen 60-vuotias sosionomi ja juristi Juuan kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen (SDP) Mitä? Timonen kommentoi aktiivisesti yhteiskunnan ilmiöitä. Hänet tunnetaan aktiivimallin vastustajana. Häh? Aktiivimalli leikkaa tukia noin joka toiselta peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavalta. Tällä viikolla hallitus kertoi aktiivimallin korjauksista. Jatkossa näytöksi aktiivisuudesta kelpaavat tietyt ammattiliittojen tai kuntien ja järjestöjen tuottamat kurssit tai omaehtoinen opiskelu. 180 astetta on Ylen juttusarja, jossa lähestytään viikon puheenaihetta uudenlaisesta näkökulmasta.

Uuninpankkopoika on nettiajan Hannu Karpo

Aktiivimallin kovimmat kannattajat ovat Timosen mukaan niitä, joilla ei ole minkäänlaista tuntumaa työttömien elämään. Taloustieteilijänkin pitäisi nähdä yksilöt lukujen alta.

Saku Timosella on kosketus suomalaisten työttömien elämään, siitä pitävät huolen viestit, joita suosittu bloggari saa.

Uuninpankkopojan blogi täytti juuri kahdeksan vuotta. Sinä aikana hänestä on tullut kansakunnan olkapää, nettiajan Hannu Karpo, jolle kirjoitetaan ahkerasti siinä toivossa, että hän voisi auttaa.

– Jokaisella on oma yksilöllinen tarinansa, joita ikävä kyllä mulle kerrotaan aivan kyllästymiseen asti. Saan joka aamu lukea suurinpiirtein kymmenkunta yksityisviestiä, kun täysin tuntemattomat ihmiset kertovat tilanteestaan.

Miten satoja tuhansia työttömiä voisi auttaa?

Töitä ei löydy varsinkaan syrjäkyliltä, aktiivimalli ei toimi, mutta mikä sitten toimisi? Sitä ei Uuninpankkopoikakaan osaa sanoa.

– Olen hyvä löytämään epäkohtia mutta en minäkään tiedä, mikä malli olisi parempi. Miten olisi ihan vanhanaikainen palkkatyön tarjoaminen temppuilujen sijaan, Timonen haastaa.

Aktiivimallin jatkoja Uuninpankkopoika seuraa tiiviisti. Hän ei usko hallituksen perääntyvän mallista, sillä siitä on tullut jo arvovaltakysymys.

– Uskon kyllä että aktiivimallia viilataan ja kovastikin viilataan. Jopa niin paljon viilataan, että et se käytännössä menee uusiksi mutta sitä ei kerrota. Sanotaan vain, että epäkohtia on korjattu.

Työttömien aktiivimalli muuttuu: Riittääkö CV-työpaja, tulityöpassi tai omaehtoinen opiskelu näytöksi aktiivisuudesta?

Professori hallituksen uusista työllistämiskeinoista: Aktiivimalli on vain muurahaisenpissaa tähän verrattuna

Aktiivimalli leikkaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea 94 000:lta – Katso oman kuntasi tilanne

Kelan päällikkö aktiivimallista: Työttömien aktiivisuudessa ei mitään merkittävää muutosta