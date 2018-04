Yritystukien jälkipyykki paisuu – SDP:n Rinne: Hätäily olisi voinut viedä kymmeniä tuhansia työpaikkoja

Yritystukien leikkaamisella on helppo flirttailla vaalikoneessa, mutta torstaina päättynyt näytelmä todistaa, että oman äänestäjäkunnan elinkeinosta ei kovinkaan moni puolue suostu leikkaamaan.

Työryhmästä kerrotaan, ettei sitä vetäneen Mauri Pekkarisen (kesk.) esittämälle 160 miljoonan euron leikkausehdotukselle löytynytkään riittävän laajaa kannatusta, mutta tukijoita alkoikin ilmoittautua, kun leikkauslista kutistui 60 miljoonaan eli omat munat oli ehditty pelastaa korista.

Siinä vaiheessa miljardiluokan lista oli jo näivettynyt kokonaisvaikutukseltaan niin pieneksi, että työryhmä hylkäsi sen.

Vielä ei yritystukia ole kuopattu

Pekkarinen kertoi torstaina Ylelle, että muun muassa elinkeinoelämän energiaverotuet voitaisiin käsitellä vielä uudelleen tällä hallituskaudella. Kokoomuksestakin löytyisi haluja ottaa ne pöydälle jo ensi viikon kehysriihessä.

Uudelleen kohdennettavia tukia olisi Pekkarisen mukaan noin 300 miljoonan euron edestä. Käytännössä se tarkoittaa, että fossiilisen energiantuotannon tukemisen sijaan tuet kohdennetaan esimerkiksi yritysten uudistamiseen tai kansainvälistymiseen.

SDP:n Rinne puolustaa aikalisää

Parjatun työryhmän mahalaskussa voi nähdä hyviäkin puolia, päättelee pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Osa yritystuista on hänen mukaansa vailla kestäviä perusteita, mutta virheelliset ja väärin ajoitetut leikkauspäätökset vaarantavat Suomen yritysten kilpailukyvyn.

Vaikka nyt eletään nousukautta, Rinteen mukaan leikkausten toteuttamiselle on asettava väljä aikataulu. Hätäily voisi viedä kymmeniätuhansia työpaikkoja.

– Yritysten toimintaympäristöä ei voi muuttaa sattumanvaraisesti, vaan yrityksille pitää antaa mahdollisuus valmistautua uuteen toimintaympäristöön, Rinne sanoo.

Pakeniko hallitus vastuuta jättityöryhmään?

Yritystukien karsiminen törmäsi seinään muun muassa hallituksen 2017 kehysriihessä. Tuolloin keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset eivät päässeet niistä yksimielisyyteen edes kolmeen pekkaan.

Lapsellinen yritys, mutta saattoi siinä tämmöinen yritys olla. Mauri Pekkarinen

Vähän ajan kuluttua hallitus perusti uuden työryhmän. Mukaan otettiin kaikki eduskuntapuolueet sekä lisäksi lobbarit eli elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajat. Vetäjäksi tuli keskustan kansanedustaja Mika Lintilä.

Yritystukien uudistamista pohtineen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, varapuhemies Mauri Pekkarinen esitteli työryhmän loppuraporttia tiedotustilaisuudessa ja luovutti työryhmän loppuraportin elinkeinoministeri Mika Lintilälle Helsingissä 5. huhtikuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Isoa ryhmää ällisteltiin jo tuolloin.

– Hallitus on kuitenkin sitoutunut yhteiseen politiikkaan. Lintilällä täytyi olla tasan tarkkaan käsitys, että kyllä ratkaisun saaminen on vielä vaikeampaa, jos oppositio on mukana, sanoo Pekkarinen, joka peri vastuun työryhmän vetämisestä Lintilältä.

Lintilä väistyi tehtävästä jääviysriskin takia noustuaan lokakuussa energia-asioista vastaavaksi omistajaohjausministeriksi.

Oliko työryhmän laajentamisessa kyse yrityksestä jyvittää vastuu epäonnistuneesta yritystukiuudistuksesta koko eduskunnalle?

– Sellainen on kyllä lapsellinen yritys, mutta saattoi siinä tämmöinen yritys olla. En ole päässyt siitä logiikasta perille, Pekkarinen tuumaa.

Parjatut tuet auttavat uusien vientituotteiden kehittämistä

SDP:n Rinne kiittelee myös sitä, että työryhmä onnistui luomaan kriteerit mahdollisia tulevia yritystukileikkauksia varten, sillä ne helpottavat tehokkaiden ja tehottomien tukia erottelua toisistaan.

Hän nostaa esiin Outokummun terästehtaan, joka on hänen mukaansa Euroopan puhtaimpia. Rinne muistuttaa, että tuet voivat auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa.

– Tehdas voi luoda uusia toimintamalleja, joista syntyy innovaatioita jopa vientituotteeksi, Rinne sanoo.

Lue lisää:

Hallituksen pitkään sorvattu yritystukiuudistus kaatuu – Pekkarinen: "Ei löytynyt yhteistä näkemystä"

Raskaan teollisuuden tukipotti kasvaa – matkailuautojen veroja korotetaan

Analyysi: Valtio syytää miljoonia risteilyihin ja tuulimyllyihin – 8 syytä, miksi poliitikot eivät uskalla kajota yritystukiin