Tavaravaunujen suistuminen aiheuttaa suuronnettomuuden riskin – Junaliikenne poikki Kouvolan ja Mäntyharjun välillä

Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut alustavan tutkinnan tänään Mäntyharjun alueella, Kinnin liikennepaikalla tapahtuneesta raideliikenneonnettomuudesta, jossa vaarallista ainetta on vuotanut ympäristöön. Paikkatutkinta aloitetaan, kun se on turvallista. #raideliikenne