Saksan Münsterissa on käynnissä laaja poliisioperaatio.

Saksan Münsterissa on kuollut useita ihmisiä, kun auto on syöksynyt väkijoukkoon. Polisi on sosiaalisessa mediassa vahvistanut välikohtauksen vaatineen kuolonuhreja ja loukkaantuneita sekä pyytänyt ihmisiä pysymään poissa tapahtumapaikalta.

Spiegelin mukaan kuolleita on kolme ja loukkaantuneita 30. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja uhrien määrästä.

Uutista päivitetään.