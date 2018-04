Presidentin pojalle perinteikäs nimi – tutkija empii nimibuumin mahdollisuutta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion poika on kastettu Aaro Veli Väinämöksi.

Helsingin yliopiston nimistöntutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkalan mukaan nykyään on hyvin tyypillistä, että on kolme etunimeä. Lähes puolet syntyvistä lapsista saa kolme nimeä, kun aiemmin yleinen käytäntö oli antaa vain kaksi etunimeä. Tämä on selkeä 2000-luvun ilmiö.

Aaro on vanhan testamentin Aaron-nimeen pohjautuva nimi, jossa näkyy kristillinen kulttuuri. Nimi on ollut hyvin pitkään suomalaisilla käytössä ja tullut 2000-luvulla uudelleen suosituksi.

Aaro oli suosittu etunimi myös 1900-luvun alussa ja sitä annettin runsaasti. Se on perinteikäs nimi, joka on uudestaan noussut suosioon.

– Tällä hetkellä se on suomalaisille poikalapsille 2000-luvulla annetuista nimistä sijaluvulla 35, Minna Saarelma-Paukkala kertoo.

Tuleeko Aaro-buumi?

Jos jollain julkisuuden henkilöllä on harvinaisempi nimi, niin silloin tämä saattaa nousta suosituksi. Dosentti Minna Saarelma-Paukkalan mukaan Aaro-nimen kohdalla voi käydä toisin.

– Jos on jo valmiiksi tällainen suhteellisen suosittu nimi, niin silloin ei lisänoste välttämättä ole niin kova.

Kalevalan perinteestä kumpuava Väinämö nostaa esiin muinaissuomalaista kulttuuria ja suomalaisuusaatteen ajat vahvasti. Väinämö viittaa myös sukuperinteeseen, kun se on myös lapsen isän toinen etunimi.

– Veli on ihan suomenkielinen nimi, sanoo dosentti Minna Saarelma-Paukkala.

Veli-nimi ei ole ollut kovin suosittu viime vuosina, mutta sitä on annettu usein toiseksi nimeksi, kun perheeseen syntyy pikkuveli. Saarelma-Paukkalan mukaan nytkin voi olla tästä kyse.

– Siinä on myös tällaista alkusointua tässä yhdistelmässä: Aaro Veli Väinämö.

Lue lisää:

Presidentti Niinistön pojan nimeksi Aaro Veli Väinämö Niinistö