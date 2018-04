2 500 sähköalan ammattilaista lakkoon huomenna – voi jarruttaa suuren kauppakeskuksen valmistumista Tampereella

Sähköistys- ja sähköasennusalan lakko alkaa huomenna maanantaina kello kuusi aamulla Palvelualan työnantajat Palta ry:n jäsenyrityksissä. Jos sopua ei saada aikaan, kestää lakko aina huhtikuun 16. päivään saakka.

Töistä jää pois heti aamulla noin 2 500 työntekijää noin 20:ssä eri yrityksessä. Yhteensä alan työehtosopimuksen piirissä on noin 5 200 työntekijää.

Kaikki lakon vaikutukset eivät ole vielä selvillä, mutta se vaikuttaa hyvin nopeasti kymmeniin työmaihin eri puolilla Suomea, kertoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

– Isoja rakennushankkeita on valmistumassa. Tämä tulee viivästyttämään näiden hankkeiden valmistumista. Muun muassa Tampereella Ratinan kauppakeskuksen pitäisi avautua huhtikuussa. Kyllä tulee olemaan ongelmia näiltä osin, lenkiltä tavoitettu Väntti kertoo Ylelle puhelimitse.

Lisäksi Väntti kertoo lakon vaikuttavan useisiin teollisuudessa kesken oleviin investointeihin.

– Se vaikuttaa niin, että joudutaan tuotantoa pitämään pienemmällä volyymilla arvioitua pidemmän aikaa.

Tavallisen ihmisen mahdollisiin sähkötöihin ei lakko suuresti vaikuta, koska työtaistelu kohdistuu yritysten kautta rakennuskohteisiin ja teollisuuteen.

Työnantajapuolen mukaan lakon vaikutuksia ei voi vielä tässä vaiheessa tarkasti arvioida, mutta pitkittyessään ne nousevat merkittäviksi.

– Jotkin työt ja korjaukset jäävät tekemättä ja mahdollisesti tulee viivästyksiä erilaisissa projekteissa, kertoo Palvelualojen työnantajien Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara.

Sajavaaran mukaan vaikutukset tuntuvat nopeasti myös rahallisesti.

– Kyllä sillä on välittömästi vaikutuksia. Riippuen siitä, pystytäänkö niitä töitä tekemään jollain muulla tavalla. Joka tapauksessa selkeää on, että vaikutukset ovat merkittäviä, Sajavaara jatkaa.

Lisää työtaistelutoimia toukokuuksi

Nyt alkavan lakon lisäksi Sähköliitto kertoi lauantaina uusista työtaistelutoimista. Ne alkaisivat 17. toukokuuta ja koskisivat Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Palta ry:n jäsenyrityksiä.

Yhteys osapuolten kesken ei kuitenkaan ole ihan poikki, vaikka nyt neuvotteluissa on ns. "luova tauko".

– Olen molemmille työnantajaliitoille esittänyt kutsun neuvottelupöytään ja todennut samalla, että valtakunnansovittelijan toimistolla ei tähän meidän työehtosopimuskiistaan löydy ratkaisua. Ratkaisu pitää hakea järjestöjen välillä, Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti jatkaa.

Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara muistuttaa, ettei osapuolten välille ole tällä hetkellä edellytyksiä löytää ratkaisua. Lisäksi hän toteaa, että neuvotteluja jatketaan, kun jatketaan, sovittelijan toimistossa.

– Tässä on neuvoteltu itse asiassa marraskuusta alkaen. Voi sanoa, että on aika vähän eväitä jatkoneuvotteluille. Sähköliitto on lyönyt niin tiukkaan omat tavoitteensa kiinni, kun he hakevat sellaista, mitä missään muussa neuvottelupöydässä ei tällä liittokierroksella ole sovittu.

Sajavaaran mukaan Sähköliitto ajaa kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen poistamista ja selkeästi yleisen linjan ylittäviä palkankorotuksia.

Sähköliiton mukaan se hylkäsi sovintoesityksen (siirryt toiseen palveluun) muun muassa siksi, että työehtojen ja työehtosopimuksen kehittäminen olisi jäänyt pelkästään työnantajan hyvän tahdon varaan.

Sovintoesityksen hyväksynyt Palvelualojen työnantajat, Palta (siirryt toiseen palveluun) pitää sovintoesityksen kaatumista valitettavana. Sen mukaan palkkaratkaisu olisi ollut yleisen linjan mukainen ja se olisi vastannut Sähköliiton keskeisimpiin vaatimuksiin.

Sähköalan edellinen työehtosopimus päättyi helmikuun alussa.