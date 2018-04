VR ei tiedottanut kemikaalivaunuista pelastusviranomaisille – 35 tonnia vaarallista ainetta valui luontoon

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kuva on kohdasta, jossa vasemman säiliövaunun keskuspuskin on noussut oikean säiliövaunun aluskehyksen päälle iskeytyen säiliöön. Kohdasta vuotanut vaarallista ainetta ympäristöön.

Mäntyharjulla lauantaina sattuneen säiliövaunun vuoto on tehnyt pahaa jälkeä vesistöissä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut mitään tietoa siitä, että Mäntyharjulla oli välivarastoituna 50 säiliövaunua helposti syttyvää bensiinin lisäainetta radan varressa. Vastaavista tapauksista pitäisi liikenneturvallisuusvirasto Trafin mukaan ilmoittaa ennalta pelastusviranomaisille.

Pelastustöitä johtanut palomestari Eero Aho kertoo tarkistaneensa, onko ilmoituksia tullut.

– En muista, että nyt ihan viime aikoina minun korviini olisi näitä ilmoituksia valunut. Prosesissa on varmaan hieman parannettavaa, en tiedä kenen taholla, mutta joka tapauksessa on, sanoo Eero Aho Yle Uutisille.

Nyt onnettomuuspaikalle on saatu tyhjiä säilövaunuja, joihin toisen rikkoutuneen vaunun sisältöä pumpataan. Myös maastosta kerätään imuautolla sinne päässyttä kemikaalia.

Bensiinin lisäainetta metyylitertiaaributyylieetteriä eli MTBE-kemikaalia on arvioitu päässeen luontoon noin 35 tonnia.

Vesistönäytteiden tulokset saadaan maanantaina

Kemikaalivuoto valui radanvarresta ojia pitkin ensin pikkulampiin ja niistä ojien jääpeitteen alla kohti Pajulampea, jonka rannalla on pari mökkiä.

Ympäristökeskuksen tutkijat ovat sunnuntaina keränneet vesistönäytteitä ja niistä selviää, kuinka vahvoja pitoisuuksia ympäristölle haitallista MTBE:tä on luontoon päässyt

Aine haihtuu nopeasti ja hajoaa veteen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen kävi sunnuntaina onnettomuuspaikalla. Hän epäilee vesistövaikutusten olevan suuria.

– Aine on kaloille ja eliöille vaarallinen. Latvan alkupään vesistöissä vuoto on tehnyt pahaa jälkeä. Nyt pulssi kulkee ja laimenee veteen nopeasti eikä pääse haihtumaan jään alta, arvioi Pekka Häkkinen.

OTKES

Onnettomuuspaikka on kuitenkin syrjässä asutuskeskuksista eikä lähistöllä ole vedenottamoita. Mökkiläiset saattavat havaita maku- ja hajuhaittoja, jos käyttävät lammista talousvettä.

– Pajulammesta vesi virtaa Mäntyharjun reitin Sarkaveteen, jossa havaittavus häviää, sanoo Pekka Häkkinen.

Venäläisiä säiliövaunuja VR:n kuljettamina

Mäntyharjun säiliövaunuletkan kuljetus on ollut VR:n vastuulla, kertoo VR Groupin viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

Vaunujen omistajaa ja määränpäätä ei VR:n mukaan aiota kertoa julkisuuteen onnettomuustutkinnan ollessa kesken.

– Totta kai meillä on kaikki siihen liittyvä tieto olemassa. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, ja niin kauan kuin tutkinta on käynnissä emme avaa tätä sen enempää. Tämä on ihan normaali käytäntö, Tuominen sanoo STT:lle.

Rataliikennekeskuksen liikennepäällikön Timo Hämäläisen mukaan vielä ei tiedetä, miksi vaarallista ainetta sisältänyt vaunu pääsi suistumaan kiskoilta.

Turmassa kiskoilta pudonneet vaunut ovat venäläisiä ja venäläisomistuksessa. Niiden liikennöinnistä Suomessa vastaa VR. Vaunujen varastointiin käytetty paikka oli luvallinen.

– Kyllä ne ovat ihan luvallisesti siellä olleet. Ei ole mitään ongelmaa siinä, Timo Hämäläinen kertoi aiemmin päivällä Yle Uutisille.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi Antti Kolppo /Yle

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmen mukaan nyt selvitetään, miksi vaunuletka lähti liikkeelle.

– Näyttää siltä että ne ovat olleet ainakin kaksi viikkoa tilapäisvarastoituna tuossa Kinnin liikennepaikalla, Nurmi sanoo.

Ympäristöhaittoihin Nurmi ei vielä ota kantaa.

– Tietysti hyvä puoli tässä on ihmisten kannalta, se ettei tuo sattunut missään Kouvolan tai Turun ratapihalla, missä on asutusta välittömässä läheisyydessä.

Trafi: Tapaus käytävä huolella läpi

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan vaarallisten aineiden tilapäiseen säilytykseen käytetään yleensä Trafin nimeämiä ratapihoja.

Näitä on niin kutsuttuja VAK-ratapihoja on Suomessa 13 kappaletta. Silloin kun VAK-ratapihat ovat täynnä, joudutaan käyttämään varapaikkoja.

– Tässä tapauksessa kyse on ollut nimenomaan varapaikan käyttämisestä. Valtion rataverkon haltija Liikennevirasto määrittelee yhteistyössä toimijoiden kanssa, millaiset paikat soveltuvat tilapäiselle säilytykselle, jos VAK-ratapihat ovat täynnä, kertoo yksikönpäällikkö Tomi Anttila Trafista.

Yle Uutisgrafiikka

Mikäli vaarallisia aineita aiotaan säilyttää tilapäisesti varapaikassa, tästä pitää tehdä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Trafin tiedon mukaan tällaista ilmoitusta ei ollut Mäntyharjun tapauksessa tehty.

Anttila painottaa, että ilmoituksen puuttuminen ei itsessään ollut syy onnettomuuteen. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi vaunut alkoivat liikkua itsekseen.

– Tässä käydään varmaan läpi asiat, että mitä voidaan kehittää ja miten ilmoitusvelvollisuudet saadaan toimimaan asianmukaisesti.

Anttila vahvistaa, että vaunut olivat venäläisiä. Hänen mukaansa venäläisten vaunujen kunto on kuitenkin yleisesti ottaen erittäin hyvä tätä nykyä. Vaunut tarkastetaan rajalla kun ne tulevat Suomeen.

Mäntyharjun tapauksessa on ollut kyse niin sanotusta yhdysliikenteestä, jossa vaunut tulivat Venäjältä Suomeen, ja VR kuljettaa ne sitten asiakkaille.

Polttoaineen jalostajat Neste ja St1 kertoivat Ylelle, ettei rahti ollut tulossa heille.

