Herätys: Turun puukottaja oikeuden eteen, Orban voitti Unkarin vaalit ja moni asuu Helsingissä ahtaasti

Turun puukottaja astuu ensimmäistä kertaa oikeuden eteen

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään Turun puukotusten pääkäsittely. Samalla syytetty Aberrahman Bouanane astuu ensimmäistä kertaa oikeuden eteen. Istunto järjestetään poikkeuksellisesti Turun vankilassa. Yle seuraa tapahtumia läpi päivän. Puukotukset tapahtuivat viime elokuussa Turun keskustassa. Kaksi ihmistä kuoli ja kahdeksan loukkaantui.

Kallis ja ahdas asuminen on monen todellisuutta Helsingissä

Helsinkiläiset ovat yhdessä newyorkilaisten kanssa maailman tyytymättömimpiä asumiskustannuksiinsa. Huomattavasti korkeammat vuokrat ja asunnot johtavat pieni- ja keskituloisten eriarvoistumiseen, kun asumismenojen jälkeen käteen jää paljon vähemmän rahaa elämiseen kuin muualla maassa asuvilla. Kallis ja ahdas asuminen pääkaupunkiseudulla uhkaa johtaa työvoimapulaan ja jopa syntyvyyden laskuun.

Jaani Lampinen / Yle

Nastarenkaat vaihtoon tänään, sanoo laki

Viikko pääsiäisestä ja kesärenkaat alle. Tänä keväänä pääsiäinen oli varhain, joten renkaiden vaihtoaika osuu pari viikkoa aikaisemmaksi kuin viime keväänä. Kelit eivät välttämättä vielä suosi kesärenkaita. Moni myös vaihtaa alle liian vanhat renkaat. Suomessa kierrätykseen menevän autonrenkaan keski-ikä on yli kuusi vuotta. Niin vanhan renkaan ajo-ominaisuudet ovat jo muuttuneet ajo-omituisuuksiksi.

Renkaan valmistusajankohta selviää renkaan kyljestä. DOT-merkinnässä ikä merkitään nelinumeroisella tunnuksella. Kuvan 3715 tarkoittaa, että rengas on valmistettu viikolla 37 vuonna 2015. Yle Uutisgrafiikka / Derrick Frilund

Orban voitti odotetusti Unkarin vaalit

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin oikeistopopulistinen Fidesz-puolue on voittanut sunnuntain parlamenttivaalit. Puolue on saamassa toistaiseksi vahvistamattomien tulosten mukaan noin 49 prosenttia äänistä. EU:hun kriittisesti suhtautuva ja maahanmuuttoa vastustava Orban on ollut pääministerinä vuodesta 2010. Äärioikeistolainen Jobbik-puolue sai äänistä noin 20 ja sosialistinen puolue noin 12 prosenttia äänistä.

Fidesz-puolueen kannattajat juhlivat voittoa. Attila Kisbenedek / AFP

Maanantai on sateinen päivä

Tänään saadaan vielä sateita. Ylen meteorologin Seija Paasosen mukaan Lapissa voi sataa paikoin jopa 10 senttiä lunta. Etelässä sateita on luvassa illan ja yön aikana. Lisää säästä yle.fi/saa.