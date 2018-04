Tampereen ratikan värivaihtoehdot julki – Yli 2 200 ihmisen Facebookissa vaatima pinkki ei ole listalla

Yleisöltä kysytään mielipiteitä kolmesta ratikan värivaihdosta. Niitä ovat vaaleansininen, tiilenpunainen ja tummansininen.

Ennen pääsiäistä kerrottiin jo ratikan brändiväreistä, joihin värit lukeutuvat.

Yleisö saa äänestää vaihtoehdoista Tampereen ratikan verkkosivuilla Tampereenratikka.fi (siirryt toiseen palveluun). Äänestys on auki 9.–23. huhtikuuta.

– Raitiovaunun ilmeen olisi näytettävä luontevalta vaihtelevissa kaupunkiympäristöissä ja niin marraskuun räntäsateessa kuin heinäkuun kirkkaassa valossa, kertoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Ennen pääsiäistä Yle kertoi, että yleisön suosikkina ollut pinkki ei ole suunnittelupöydällä.

– Pinkki ei ole brändivärejä. Ei se nyt ainakaan työpöydällä ole, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö sanoi Ylelle.

Transtech

Tämä sai aikaan kansanliikkeen pinkin ratikan puolesta. Tamperelaiset pinkin ratikan puolesta -kansanliikkeeseen kuuluu jo yli 2 200 ihmistä.

Mukana kansanliikettä oli perustamassa sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin.

– Yle kertoi, että pinkki on sivuutettu ratikan värivaihtoehdoista. Tämä ei käy päinsä. Siksi perustimme tamprelaiset pinkin ratikan puolesta -kansanliikkeen, Marin perusteli kansanliikkeen perustamista. Lopulliset värit julkistetaan ensi syksynä.

Metalliväriä

Pekka Sirviö kertoo maanantaina, että vaaleanpunaista käytetään raitiotieinfrastruktuurissa. Pinkkiä on näkynyt jo pysäkkimerkeissä.

– Värivaihtoehtojen on haluttu olevan erilaisia rakentamisen yhteydessä käytettävästä vaaleanpunaisesta, jotta raitiotiejärjestelmästä muodostuu oma itsenäinen brändinsä, Sirvio perustelee.

Esitetyt värit eivät ole sävyiltään lopullisia, sillä lopullinen raitiovaunun värisävy on mahdollista päättää vasta, kun muotoilu on valmis. Raitiovaunuissa on suunniteltu käytettävän metalliväriä, joka antaa väripinnalle lisää näyttävyyttä.

Tampereen ratikan lopullinen muoto ja väritys julkaistaan loppuvuodesta.

– On tärkeää, että tamperelaiset kokevat ratikan omakseen, siksi eri käyttäjäryhmät ovat olleet mukana raitiovaunun muotoilun eri vaiheissa arvioimassa raitiovaunun käytettävyyttä ja muotoiluratkaisuja, Pekka Sirviö sanoo.