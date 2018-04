Tietokatkon hinnaksi tuli 15 miljoonaa – moottoritien remontissa kukaan ei huomioinut uusia painorajoituksia

Mistä on kyse? Valtatie 4:n remontissa joudutaan rakentamaan Oulujoen yli kokonaan uudet sillat, vaikka alun perin vanhat sillat oli määrä säilyttää liikenteen käytössä.

Uusien siltojen rakentaminen nostaa alkuperäistä 155 miljoonan euron kustannusarviota 15 miljoonalla eurolla.

Lisää rahaa odotetaan valtion lisätalousarviosta, mutta päätöksiä siitä ei vielä ole.

Valtion lisäksi tieremontin kustannuksia maksavat myös alueen kunnat.

Oulu

Liikennevirasto ilmoitti viime viikolla, että Oulujoen ylittävät moottoritien sillat on uusittava. Vanhojen siltojen korvaaminen uusilla tuli tientekijöille yllätyksenä. Tähän saakka ajatuksena on ollut parantaa Nelostien liikenteen sujuvuutta ottamalla nykyiset kevyen liikenteen väylät autojen käyttöön ja rakentaa kevyelle liikenteelle oma erillinen silta.

Uudet sillat maksavat 15 miljoonaa euroa, mihin ei toistaiseksi ole varattu määrärahoja. Samalla Oulun ja Kemin välinen iso Nelostien perusparannus kallistuu saman verran alkuperäisestä 155 miljoonasta eurosta.

Tiedonkulku pätki vuosien valmisteluprosessissa

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen ylijohtaja Matti Räinä myöntää, ettei tieto ole kulkenut hallitusti noin kymmenen vuotta kestäneen suururakan valmistellussa.

Siltoja on remontoitu viimeksi vuosina 2005 ja 2006, jolloin asia näytti olevan kunnossa. Vuonna 2013 Suomessa nostettiin kuitenkin ajoneuvojen kokonaispainojen rajoitus 60 tonnista 76 tonniin, mitä ei Nelostien siltasuunnitelmissa otettu huomioon.

Nelostien liikennettä on Oulun kohdalla jouduttu ohjaamaan tietöiden takia jo viime vuoden syksystä lähtien. Kun Oulujoen sillat joudutaan rakentamaan kokonaan uudelleen, odotettevissa on tiejärjestelyjen jatkuvan vielä ainakin vuoteen 2020 saakka. Paulus Markkula / Yle

Matti Räinän mukaan syitä löytyy monesta kohtaa prosessia. Osittain tietoa on kadonnut esimerkiksi sen takia, että asioita ja projektin osia on ulkoistettu ja teetetty ulkopuolisilla konsulteilla. Samalla kun asioita on näin ketjutettu, myös tiedonkulku on pätkinyt.

Suomen tärkein pohjois-etelä väylä Nelostietä pitkin kulkee suurin osa Pohjois- ja Etelä-Suomen välisestä tavaraliikenteestä.

Oulujoen ylittävät sillat ylittää vuorokaudessa enimmillään yli 51 000 ajoneuvoa

Nelostielle on suunniteltu Oulun moottoritien parannusten lisäksi puolenkymmentä kolmikaistaista osuutta Iin ja Kemin välille.

Pitkässä hankkeessa on vuosien mittaan myös tapahtunut henkilövaihdoksia ja eläköitymisiä, jolloin tieto ei ole siirtynyt seuraavalle tekijälle.

– Mutta ei tässä pidä pelkästään konsultteja syyttää, kyllä tässä riittää opittavaa myös viranomaisille. Kyllä tässä voi itsekin katsoa peiliin, sanoo Matti Räinä.

Isoja hankkeita opittava seuraamaan

Matti Räinän mukaan nyt saatu opetus on hyvä esimerkki jatkossa, kun vastaavanlaisia isoja hankkeita ruvetaan toteuttamaan.

– Nyt onkin tärkeää pitää mielessä tästä saatavat opetukset varsinkin, kun siirrytään maakuntahallintoon. Samallahan niin ihmisten kuin viranomaistenkin roolit muuttuvat.

Oulujoen siltojen uusiminen hidastaa Nelostien rakennustöitä Oulun kohdalla arviolta noin vuodella, mutta turhia töitä ei ennen ongelman havaitsemista sentään ehditty tekemään.

Jos näin tärkeään asiaan ei rahoja löydy niin sitten ei mihinkään Matti Räinä

Nelostien remontin projektipäällikkö Jukka Päkkilä Liikennevirastosta muistuttaa, että Oulujoen ylittävät sillat ovat joka tapauksessa ikänsä loppuvaiheessa ja ne olisi pitänyt uusia muutaman vuoden kuluttua. Nyt uusinta vain on tehtävä aiottua nopeammalla aikataululla.

"Lisärahojen on löydyttävä"

Uusien siltojen rakentaminen Oulujoen virran yli nostaa Nelostien pohjoispään remontoinnin kokonaiskustannuksia. Uutta rahaa odotetaan valtion lisätalousarviosta, mutta päätöksiä siitä ei vielä ole.

Jos valtiolta ei lisärahaa heru, voidaan Oulun uudet sillat ainakin teoriassa rahoittaa karsimalla Pohjois-Iin ja Simon Maksniemen välille suunnitelluista kuudesta ohituskaistaparista osa.

Siltaremontti osoittautui ennakoitua vaikemmaksi palaksi nelostien rakentajille. Vanhat Oulujoen ylittävät sillat eivät kestä ja niiden tilalle pitää rakentaa kokonaan uudet sillat. Risto Degerman / Yle

Tämä ei kuitenkaan ole Matti Räinän mukaan järkevää, koska Nelostie on käytännössä Suomen tärkein pohjois-eteläsuuntainen valtatie, joten rahaa sen kunnostamiseen pitää löytää.

Ylijohtaja Matti Räinä luottaa siihen, että rahat löytyvät valtion lisätalousarviosta.

– Jos näin tärkeään asiaan ei rahoja löydy, niin sitten ei mihinkään, hän sanoo.

Vaikka siltojen kestävyys uutta kolmatta ajokaistaa varten eri riitä, nykyisellä käytöllä vaaraa ei joenylittäjille Jukka Päkkilän mukaan ole.

– Kantavuusongelmat vain lyhentävät siltojen käyttöikää, mutta painorajoitusten avulla sillat ovat turvallisia käyttää, Päkkilä sanoo.