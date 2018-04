Kehysriihessä on jaossa täsmämiljoonia – pohdinnassa työnteon kannustimet ja asuntorakentaminen vanhoille juna-asemille

Tiistaina ja keskiviikkona selviää, miten työttömien aktiivimallia korjataan, ja helpottaako hallitus esimerkiksi ulkomaalaisten opiskelijoiden työnteon esteitä. Myötätuulessa on lisäraha ammattikoululaisten ja lukiolaisten oppimateriaalimenoihin.

Hallituksen ministerit vetäytyvät tänään kahdeksi päiväksi pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan valmistelemaan viimeistä budjettiaan. Samalla hiotaan talouspoliittisia linjauksia.

Taloustilanne on suotuisa: hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamisesta 72 prosenttiin vuonna 2019 näyttää olevan toteutumassa, ja ilmassa on toiveita myös valtion lisävelantarpeen päättymisestä jo vuonna 2020 (siirryt toiseen palveluun), alkuperäisen takarajan eli vuoden 2021 sijaan.

Uutta rahaa tuskin silti jaetaan paljon 100:a miljoonaa euroa enempää, sillä hallitus jatkaa tiukkaa talouslinjaa. Se varautuu kehyksessä myös kauempana tulevaisuudessa häämöttäviin miljardimenoihin. Niitä tuovat esimerkiksi ikääntyvä kansa ja tulevat hävittäjähankinnat.

Luvassa on siis pikemminkin täsmämiljoonia ja lakien täsmämuutoksia.

Aktiivimallin jälkipyykki

Hallitus pohtii riihessä työttömien aktiivimallin kriteerit täyttävien koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, kuten pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Sipilä väläytti, että leikkurin välttämiseksi koulutusta voisi jatkossa hankkia omaehtoisesti kotoa käsin esimerkiksi netitse. Toinen vaihtoehto olisi kolmannen sektorin tai liittojen tarjoama koulutus.

Myös toimien laajentamisesta talkoo- ja vapaaehtoistyö on puhuttu, mutta tähän Sipilä suhtautuu varauksella.

Ministerien puheissa on pyörinyt vuoden alusta asti myös kolmisenkymmenen miljoonan euron raha, joka on jäänyt työ- ja elinkeinoministeriöltä yli. Rahat on tarkoitus käyttää työvoimahallinnon eli etenkin TE-keskusten henkilöstön palkkaamiseen.

Sipilä on kertonut, että työvoimahallintoon varattu rahaa noin 160 työntekijän palkkaamiseksi.

Ulkomaalaiset opiskelijat töihin

Veronkevennyksiäkään ei ole kevääksi luvassa: keskustan mukaan veroja on kevennetty riittävästi, kokoomus siirtäisi veronkevennykset syksyn budjettiriiheen, siniset keventäisi tuloveroja jo nyt.

Työvoimasta on kuitenkin pulaa, ja hallitus on kohdentamassa uutta, noin 30 miljoonan euron lisärahaa työttömien muunto- ja pikakoulutuksiin. Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) väläyttämällä muuntokoulutuksella (siirryt toiseen palveluun)on tarkoitus saada työttömät ihmiset ja avoinna olevat työpaikat kohtaamaan nykyistä paremmin.

Entä saako ulkomaalainen opiskelija pian tehdä töitä? Hallituksen pöydälle nousee myös sarja norminpurkutoimia, jotka liittyvät muun muassa työn kannustinloukkujen purkamiseen. Haluja on höllentää muun muassa lakia, joka nyt rajoittaa ulkomaalaisten opiskelijoiden työntekoa.

Uutta asuntotuotantoa VR:n maille

Selvältä näyttää, ettei perusturvaan, kuten kansaneläkkeisiin tai asumis- tai vammaistukin tehtyjä indeksijäädytyksiä ja -leikkauksia peruta. Sinisten ehdottama kädenojennus kaikille edunsaajille katsotaan keskustassa ja kokoomuksessa liian kalliksi ja epätäsmälliseksi keinoksi.

Suomalaisten eriarvoistumisen torjumiseksi perustetun Juho Saaren työryhmän toimista pääministeri Sipilä onkin ottanut esille asunnottomien tilanteen parantamisen.

Hallituslähteiden mukaan tämä tarkoittaisi valtion kaupungeissa omistaman maan, kuten käyttämättä jääneiden rautatieasema-alueiden tai niiden lähiympäristöjen rakentamista asunnoiksi maakuntakaupungeissa.

Ylivelkaantuneille tilanteen helpottamiseksi ollaan tarkentamassa velallisten neuvontapalveluita ja talous- ja velkaneuvonnan resursseja.

Oppikirjojen lisäraha myötätuulessa

Riihessä on esillä myös lisäraha toisen asteen opiskelijoiden koulukirjoihin ja muuhun oppimateriaaliin. Kaikista hallituspuolueista ajatukseen ammattikoululaisten ja lukiolaisten oppimateriaalilisään suhtaudutaan lähtökohtaisesti suopeasti. Tuleeko lisäraha, ja minkä kokoinen, se selviää lähipäivinä.