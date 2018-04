Jopa lapsia tapetaan kemiallisilla aseilla, mutta mikään osapuoli ei ole sanojensa mukaan tehnyt mitään – Miksi Syyriassa kävi näin jälleen kerran?

Syyrian sisällissota on jatkunut seitsemän vuotta. Konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio sanoo, että presidentti Bashar Al-Assad turvautuu kemiallisiin aseisiin lisätäkseen uhkaa ja pelotetta siviilioppositiota vastaan. Al-Assad haluaa osoittaa myös tukijoilleen Venäjälle ja Iranille, ettei ole niiden käskyläinen.

Virallisesti Syyria tuhosi kemialliset aseensa jo syksyllä 2013. Kuinka varmoja voimme olla siitä, että Syyrian hallinto teki lauantaisen iskun Douman kaupunkiin, Itä-Ghoutassa?

– Lopullisten todisteiden saaminen kestää, mutta tapa, jolla isku tehtiin, noudattaa samaa kaavaa, jota Syyrian hallinto on käyttänyt aiemminkin. Ainoastaan presidentti BasharAl-Assadin hallinnolla on kapasiteettia tällaisen iskun tekoon. Alustavasti videomateriaalista pystyy päättelemään paljon, mikä myrkky nyt oli käytössä.

Syyrian sisällissota on kestänyt jo seitsemän vuotta. Presidentti Bashar Al-Assadin hallinto on tehnyt useita kemiallisia iskuja viiden vuoden aikana. Miksi?

– Presidentti Al-Assadille kemialliset aseet ovat keino osoittaa, että valta on yhä hänen käsissään, vaikka sisällissotaa käydään useilla rintamilla ja monien ryhmittymien välillä. Syyrian ilmavoimien ja Venäjän avulla hän on saanut osittaisen yliotteen vastustajistaan.

Aleppon kaupungin haltuunotto oli merkittävä voitto. Siviilien myrkyttäminen aika ajoin täydentää hänen asemaansa. Kukaan ei häntä ole siitä rankaissut. Al-Assadin tavoite on nyt turvata oma hallintonsa pääkaupunki Damaskoksen liepeillä ja murtaa siviiliopposition moraalia, joka on osoittautunut yllättävän vahvaksi.

Venäjä tukee presidentti Syyrian nykyjohtoa ja Al-Assadia. Eikö Venäjä voi estää kemiallisten aseiden käyttöä?

– Nyt 52-vuotias Syyrian presidentti on osoittautunut Venäjällekin kovaksi tekijäksi. Al-Assad ei kuuntele ketään eikä hänellä ole tarvetta tehdä kompromisseja, koska voitto on tulossa häntä kohti. Vaikka Syyrian hallinto on täysin hajalla , on Al-Assad ainut, joka pitää Syyrian poliittisesti kasassa. Sekä Venäjällä että toisella tukijalla Iranilla ei ole varaa päästää Al-Assadista irti. Hän osaa pelata liittolaisiaan vastaan.

Al-Assad tulee julkisuuteen aika ajoin lähinnä propagandistisissa yhteyksissä, jolloin hänen on edullista näyttää, että hän voi hyvin ja liikkuu missä haluaa.

Mikä merkitys on sillä, että presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen vetäytyvän Syyriasta pikapuoliin?

– Presidentti Trumpin runsaan viikon takainen heitto, että Yhdysvallat olisi pian vetäytymässä Syyriasta ei ole ratkaiseva syy tämänkertaisen kemiallisen iskun ajankohtaan. Yhdysvallat suhtautuu Syyriaan kaksijakoisesti. Paperilla asenne on tiukka, mutta käytännössä ei. Näin toimi presidentti Barack Obama ja saman linjan on ottanut puheistaan huolimatta myös presidentti Trump. Yhdysvallat on ollut määrätietoinen vain terroristijärjestö Isisin vastaisessa taistelussa.

Voiko Syyrian kemiallisten aseiden käytöllä olla kansainvälisiä seurauksia?

– Mahdollinen seuraus on, että kemiallisten aseiden käyttökynnys muissakin konflikteissa madaltuu, nyt kun Syyria voi käyttää myrkkyjä sopimusten vastaisesti ja ilman mitään rangaistuksia.