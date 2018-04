Pikkukunnan ainoa kauppa menee remonttiin – asiakkaat viedään ilmaisbussilla naapurikunnan Prismaan

Siuntion S-marketin asiakkaat viedään kolmen viikon remontin ajan maksuttomalla bussikuljetuksella Kirkkonummelle. Samankaltainen kokeilu on meneillään Lohjan Saukkolassa.

Siuntio on länsiuusmaalainen reilun 6 000 asukkaan kunta, jonka keskustassa on niukanlainen palvelutarjonta. Apteekin ja pizzerian lisäksi kylässä on yksi ainoa ruokakauppa.

Tästä on kyse Siuntion kunnan ainoa ruokakauppa suljetaan remontin ajaksi 9.4.–25.4. Remontin aikana osuuskauppa Varuboden-Osla järjestää asiakkaille maksuttoman bussikuljetuksen Kirkkonummelle. Siuntiossa seuraavaksi lähin perusruokatarpeita myyvä paikka on noin seitsemän kilometrin päässä sijaitseva ABC-myymälä. Suurempien markettien luo Kirkkonummelle on matkaa lähes 20 kilometriä. Myös Lohjan Saukkolassa on meneillään kokeilu, jossa esimerkiksi liikuntarajoitteisia tai autottomia asiakkaita tuodaan ilmaiskuljetuksella kauppaan.

Tällaisissa olosuhteissa kylän ainoan kaupan merkitys kasvaa kokoaan suuremmaksi. Niinpä kylän ainoan S-marketin sulkeutuminen kolmen viikon remontin ajaksi ei ole mikään pieni asia.

– Eilen kun oli loppuunmyynti, tuli paljon puhuttua tästä asiakkaiden kanssa. Erityisesti sellaisille, jotka eivät pysty kulkemaan pitkiä matkoja, tämä on merkityksellinen asia, myymäläpäällikkö Markus Leppänen sanoo.

Irmeli Ojaniemi ja Anni Tolonen matkaavat ilmaisbussilla Siuntiosta Kirkkonummelle ostoksia tekemään. Vesa Marttinen / Yle

– Olen yrittänyt hamstrata pakkaseen vähän lihaa ja kaikennäköistä. Maitoa ja leipää ja vähän leivänpäällystä lähdetään nyt hakemaan, sanoo siuntiolainen Anni Tolonen.

Tolonen on hyppäämässä maksuttomaan bussikyytiin, joka kuljettaa asiakkaat Siuntion S-marketin pihasta Kirkkonummen Prismaan ostoksille. Bussikuljetus on osuuskauppa Varuboden-Oslan järjestämä tilapäisjärjestely, joka kestää S-marketin remontin ajan eli vajaat kolme viikkoa.

Siuntion S-marketin myymäläpäällikön Markus Leppäsen mukaan Anni Tolosen kaltaisia hamstraajia on enemmänkin. Kun sunnuntaina liikkeestä myytiin tuhdilla remonttialennuksella loput tuotteet pois, osa asiakkaista oli liikkeellä tavallista raskaammalla kalustolla.

– Osalla asiakkaista oli kärrytolkulla tavaraa. Varmasti siinä hamstrattiin myös vähän ylimääräistä.

Saukkolassakin asiakkaita tuodaan kauppaan minibussilla

Tänä keväänä asiakkaita on tuotu bussilla kauppaan myös Lohjan Saukkolassa, joka sijaitsee noin 40 kilometriä Siuntiosta pohjoiseen. Paikallinen K-kauppias Miikka Landen kertoo idean syntyneen, kun hän sai useilta iäkkäiden ihmisten lähiomaisilta tiedusteluja ruuan kotiinkuljetusmahdollisuudesta.

– Tulee kuitenkin aika kalliiksi viedä kassillinen ruokaa asiakkaan kotiovelle. Sitä kautta mietimme, että mitä jos kuvion kääntäisikin toisin päin ja toisimme asiakkaat kaupan luo, Landen kertoo.

Ensin kauppias pohti oman kauppa-auton kaltaisen bussin hankkimista, mutta hän keksi kuitenkin kääntyä paikallisen taksiyrittäjän puoleen. Nyt Päivin Liikenne kulkee kerran viikossa noin viiden kilometrin matkan Nummi-Pusulaan kuuluvasta Nummen kylästä Saukkolaan ja takaisin.

Kyyti ei maksa asiakkaille mitään, ja liikennöitsijälle ajo osuu päivän hiljaisimpaan ajankohtaan.

– Nyt ensimmäisen kuukauden perusteella on sellainen tunne, että kaikki osapuolet hyötyvät, Miikka Landen toteaa.

Kyytiä hyödyntävien asiakkaiden määrä on Landenin mukaan vakiintunut 8–12 hengen välille.