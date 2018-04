Asuntovaunu on monen autotehtaan työntekijän koti – Uudenkaupungin asuntopula näkyy leirintäalueilla

Suomen suurimman tehtaan eli Valmet Automotiven menestys on lisännyt asuntojen tarvetta. Nyt vuokra-asuntoja on tarjolla Uudessakaupungissa vain alle 20.

Ainakin kymmenkunta Uudenkaupungin autotehtaan työntekijää asuu leirintäalueilla matkailuvaunuissa asuntopulan vuoksi. Yksi heistä on Raul Kannela, joka on asunut Ihalan leirintäalueella syksystä asti.

Kannela kurvaa autonsa asuntovaunun viereen, astuu vaunuun ja laittaa kahvinkeittimen porisemaan.

– Aloitin autotehtaalla kesäkuun alussa. Aluksi ajoin Oripäästä muutaman kuukauden ajan, mutta ajaminen työvuoron jälkeen kävi raskaaksi, kertoo Kannela.

Oripäästä kestää ajaa Uuteenkaupunkiin noin puolitoista tuntia. Monet kulkevat työmatkabusseilla Turun, Porin ja Rauman suunnasta. Jotkut heistäkin pohtivat asunnon hankkimista.

Kannela osti vaunun ja on siitä asti ollut vakituinen asukas tällä leirintäalueella.

Myös lisää asukkaita on tulossa. Leirintäalueen yrittäjä Miia Koskiranta kertoo, että puhelin on soinut tiuhaan tahtiin.

– Noin kymmenen henkilöä on ainakin tulossa. He saavat asuntovaununsa liikkeelle, kun kesärenkaat voi vaihtaa autoon, kertoo Koskiranta.

Toiselta Uudenkaupungin leirintäalueelta, Rairannasta, kerrotaan, että he eivät enää ota autotehtaan työntekijöitä kesäksi. Tilaa halutaan varata turisteille.

Vaunun ikkunasta näkee lintulaudan. Lintuja on kiva seurata. Raul Kannela

Raul Kannela viihtyy asuntovaunussaan.

– Parasta tässä asumismuodossa on se, että pystyy olemaan luonnon lähellä. Täällä on rauhallista, mukavaa ja halpaa asua. Aamulla on kiva mennä ulos kuuntelemaan linnunlaulua, tunnelmoi Kannela.

Asuntopula on ajanut väen tilapäisratkaisuihin

Uudessakaupungissa toimii Suomen suurin tehdas, Valmet Automotive, jonka menestys on lisännyt asuntojen tarvetta. Kaupunginjohtaja Atso Vainio sanoo, että kohtuuhintaiset vuokra-asunnot viedään käsistä. Vuokra-asuntoja on tarjolla alle kaksikymmentä.

Vainio arvelee, että asuntovaunuissa asumiseen voi olla monta syytä.

Saattaa olla, että he hakevat siinä sivussa vakituisempaa asuntoa. Atso Vainio

– Jokainen tapaus on varmasti erilainen. Olisi aika tärkeää tietää yksilötasolla, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että ihmiset ovat valinneet vaunussa asumisen. Saattaa olla, että he hakevat siinä sivussa vakituisempaa asuntoa, Vainio pohtii.

Uudessakaupungissa on rakenteilla useita asuntokohteita. Myytäviä asuntoja on vajaat 200.

– Olemme saaneet rakennusalan toimijat kiinnostumaan kaupungistamme investointikohteena. Myyntiin on tulossa noin 150 asuntoa lisää ja vuokra-asuntoja noin 300. Tärkeää on, että kohteet etenevät aikataulussa ja toteutuvat, Vainio sanoo.

Valmet Automotive on kertonut palkkaavansa tuhat uutta työntekijää vuoden 2018 aikana. Vainio toivottaa uudetkin työntekijät tervetulleiksi.

– Moni tänne sijoittuva on työuransa alkuvaiheessa, ja ensin uudessa työpaikassa on tietysti koeaika. Onkin luonnollista, että ihmiset ovat aluksi kiinnostuneempia vuokra-asunnoista. Moduuliasunnoista on 75 vapaina. Useat sadat ovat löytäneet asunnon itselleen niistä. Ne on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön, kertoo Vainio.

Vuokrataso on noussut

Autotehtaan työntekijät ovat harmitelleet Uudenkaupungin vuokratason nousua. Kaupunginjohtaja Atso Vainio kertoo, että neliöhinta on ollut 10–12 euroa puolentoista vuoden ajan. Hän sanoo, että se ei ole noussut viime aikoina.

Asuntovaunussa asuva Raul Kannela on tutkinut vuokria netin kautta. Hänen asumiskustannuksensa ovat alimmillaan noin 200 euroa kuukaudessa. Kannela arvostaa myös rauhaa.

– Vuokra-asunnoissa on liian kallista minulle. Olisi eri asia, jos olisi omakotitalo tarjolla halvalla. Olen koko ikäni asunut maalla. Kerrostalo tai rivitalo ei kiinnosta, kertoo Kannela.

Työkavereita kiinnostaa, miten Raul pärjää vaunussa

Keväinen sade ropisee asuntovaunun kattoon, mutta se ei asukkaan musiikin kuuntelua tai elokuvien katsomista haittaa. Työkaverit ovat olleet kiinnostuneita Raulin asumismuodosta.

– He ovat kysyneet, onko lämmin – varsinkin silloin, kun oli 20 astetta pakkasta. Vastasin, että minulla on mittarissa 20 astetta lämmintä.

Kahviveden Raul laskee hanasta. Vesi tulee kanistereista, jotka pitää muistaa täyttää. Ruokaa tulee laitettua vaunun liedellä.

On minulla vessakin, mutta se on varastona. En viitsi pestä ja huoltaa pyttyä. Raul Kannela

– Syön yleensä autotehtaan ruokalassa, mutta illalla tulee laitettua jotakin syömistä. On minulla vessakin, mutta se on varastona. En viitsi pestä ja huoltaa pyttyä. Käyn vessassa ja suihkussa huoltorakennuksessa, Kannela kertoo.

Työ autotehtaalla merkitsee paljon.

– Tämä on paras työ, mitä minulla on ollut. En hae muita töitä. Nykyään on muutenkin vaikeaa löytää työpaikkaa. Tehtaalla on hyviä kavereita ja mukavaa porukkaa. Mikäs siinä on töitä tehdessä, Kannela miettii.

Piipahdamme vielä Raulin puutarhassa. Asuntovaunun läheltä alkaa metsikkö, jossa on kaksi Raulin lintulautaa.

– Täällä on kesällä oikein hienoa, kun aurinko paistaa. Vaunun ikkunasta näkee lintulaudan. Lintuja on kiva seurata, ja oravatkin liikkuvat tässä. Nyt voin ottaa tämän iltapäivän rennosti, sillä seuraava työvuoro alkaa vasta huomenna iltapäivällä.

Raul ei harrasta päivätorkkuja, sillä ne saattavat häiritä yöunia. Hän suunnittelee lähtevänsä lenkille meren rantaan.

