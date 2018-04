Yrittäjän taru ei enää pääty konkurssiin tai kuolemaan – nuori sukupolvi nosti yrityskaupat ennätyslukemiin: "Ei tällaista ole ollut aikaisemmin"

Imatra

Yrittäjyys ei koskaan ollut Eero Laitisen haave, mutta kun tilaisuus oman yrityksen ostamiseen tuli, hän päätti tarttua siihen. Nyt 29-vuotias Laitinen on pyörittänyt reilun kuukauden päivät imatralaista TT-Fix -nimistä yhtiötä, jonka pääasiallinen tehtävä on ehostaa autoja myyntikuntoon.

Laitisen ura yrittäjänä käynnistyi, kun hänen isänsä huomasi yrityksestä tehdyn myynti-ilmoituksen verkossa. Myyjänä oli koko ikänsä yrittäjänä toiminut 41-vuotias Toni Taitokari, jonka kroppa ei enää pysynyt menossa mukana.

– Olkapäät eivät enää kestäneet työtä, Taitokari kertoo.

Taitokari kaipasi myös vapaa-aikaa, joka oli jäänyt vähiin. Näin päätös normaaliin päivätyöhön siirtymisestä oli valmis.

Lopulta kaupat syntyivät, ja Laitinen siirtyi Taitokarin rakentaman yrityksen ruoriin.

Laitisen ja Taitokarin tarina on hyvä esimerkki muutoksesta, joka suomalaisessa yrityskaupassa on tapahtunut: Yrittäjät eivät enää pidä yrityksistään kynsin hampain kiinni, vaan ne osataan myydä ajoissa. Kun yritys myydään hyvässä kunnossa, sille löytyy myös ostaja.

Toni Taitokari aloitti yrittäjäuransa päätyttyä työt autokaupassa. Jaakko Mäntymaa / Yle

Laitisen ja Taitokarin kaupan välimies oli Etelä-Karjalan Yrittäjien Tarmo Soronen. Hän on eräänlainen yritysmaailmassa toimiva kiinteistönvälittäjä.

Soronen etsii halukkaat myyjät, neuvoo heitä ja yrittää laittaa jonkinlaisen arvon myytävälle yritykselle. Sitten hän etsii ostajan.

Soronen on projektipäällikkö hankkeessa, jonka tehtävä on edistää yrityskauppojen syntymistä. Vastaavanlaisia julkisen rahan hankkeita on Sorosen mukaan käynnistetty ympäri Suomea viime vuosina. Soronen ei ota toteutuneista kaupoista osuutta, mutta moni muu välittäjä ottaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten kauppoja tehdään Suomessa koko ajan enemmän. Talous kohenee ja yrityskauppojen tekoon on tarjolla halpaa lainarahaa. Kaupanteon ympärille on muodostunut oma bisnes.

Eero Laitisen ostama yritys ehostaa autoja pääasia autokauppiaita varten. Jaakko Mäntymaa / Yle

Kaikki Ylen haastattelemat alan asiantuntijat kertovat samaa: yrityskaupan määrä on kasvussa.

Suomen Yritysvälittäjäin liiton puheenjohtaja Juha Rantanen arvioi, että yrityskauppojen määrä on kasvanut jo kuusi vuotta putkeen. Rantasen mukaan kasvu on ollut keskimäärin parinkymmenen prosentin luokkaa.

– Aikaisempiin vuosiin verrattuna tämä alkuvuosi on jälleen uusi ennätys.Kauppojen määrät ja niiden yhteenlaskettu koko on koko ajan kasvanut, Rantanen sanoo.

Rantanen on myös Suomen Yrityskaupat Oy: n toimitusjohtaja.

Yrityskauppoja rahoittavasta valtionyhtiö Finnverasta kerrotaan niin ikään, että kauppa on alkuvuonna ollut vilkasta. Esimerkiksi Uudellamaalla kauppoja on huhtikuun alkupuolelle tultaessa solmittu noin viidesosa enemmän kuin edellisvuonna.

Toteutuneista yrityskaupoista ei ole olemassa kattavia tilastoja, ja vaikka olisikin, ei vuosien vertailu keskenään ole aukotonta. Esimerkiksi lakimuutokset saattavat tehdä vertailusta vaikeaa.

Talouselämän kokoamista tiedoista pääset tarkastelemaan kaupan kehitystä vuodesta 2016 taaksepäin.

Yrityksen pitää päästä ensin omistajasta eroon, vasta sitten omistaja pääsee yrityksestä eroon. Juha Rantanen

Tarmo Soronen (oik.) oli myötävaikuttamassa Eero Laitisen (vas.) yrityskaupassa. Kaksikko tapasi ensimmäistä kertaa vasta kaupan toteuduttua. Jaakko Mäntymaa / Yle

Juha Rantasen mukaan syitä yrityskaupan vilkastumiseen on useita. Ilmeisin niistä on taloustilanteen kohentuminen, mutta suuri vaikutus on myös sillä, että remmiin on astunut kokonaan uusi yrittäjäsukupolvi.

Kun sotien jälkeen yrittäjinä aloittanut ja nyt väistyvä sukupolvi kitkutteli firmansa ruorissa haudan partaalle saakka, nyky-yrittäjä osaa myös luopua. Osittain tämän seurauksena yritykset ovat paremmassa kunnossa, kun ne tulevat myyntiin.

– Meillä on jopa myyjiä, jotka ovat alle 30-vuotiaita. Ei tällaista ollut aikaisemmin. Sivistystaso näkyy myyjissä. He ovat paljon, paljon valveutuneempia kuin aikaisemmat yrittäjät.

– Heidän suhteensa yritykseensä on erilainen. Perinteinen ongelma on ollut, että myyjä ja yritys ovat yksi ja sama asia. Nämä eivät enää ole niin omia lapsia kuin aikaisemmin ovat olleet. Niitä on osattu johtaa enemmän liiketaloudellisin periaattein. Ne ovat itsenäisiä organisaatioita, joita on helpompi siirtää toisille, Rantanen sanoo.

– Viime vuodet ovat olleet hyviä. Ostajia on tällä hetkellä enemmän liikkeellä. Ongelma on löytää heille kaikille yrityksiä, kertoo puolestaan Suomen Yritysmyynti Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pakarinen.

Etelä-Karjalan Yrittäjien Tarmo Soronen on samaa mieltä.

– Myös ikääntyvät yrittäjät alkavat havahtua siihen, että ei se ole tuomio loppuun saakka, jos on yrittäjäksi ryhtynyt. Voi tehdä jotakin muuta tulevaisuudessa, Soronen kertoo.

Kärjistäen voidaan sanoa, että kun aiemmin huonoon kuntoon ajautunut firma yritettiin viimeisenä keinona saada omista käsistä pois, nyt ostajat kilpailevat hyväkuntoisista yrityksistä.

Työpäivän jälkeen Eero Laitinen huolehtii yrityksensä "paperinpyörityksestä". Jaakko Mäntymaa / Yle

Toni Taitokari kertoo, että näin oli myös hänen firmansa yrityskaupassa: Ottajia yhtiölle oli useita. Eero Laitinen ehti ensin.

Laitisen ura yrittäjänä on alkanut mukavasti, vaikka keltanokkana alalle tullut Laitinen ei ehtinyt käydä yrittäjäkursseja ennen työn aloittamista.

Firma oli jo myyntihetkellä hyvässä kunnossa, eikä Laitisen mukaan suurempia yllätyksiä ole vielä tullut vastaan.

Ongelmien sattuessa apukin on lähellä, sillä yrityksen entiset omistajat ja yrittäjän arjesta paremmin perillä oleva isä opastavat alkuun.

– Toivottavasti ongelmia ei tule. Jos tulee jotain, niin löytyy kyllä ihmisiä, joilta kysyä. Sillä on erittäin suuri merkitys, Laitinen sanoo.