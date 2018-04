Poliisi ratsasi autoja päiväkotien pihoissa – "Siellä oli pieniä lapsia vääränlaisissa istuimissa ja pelkissä turvavöissä, joka on uskomaton asia"

Siilinjärveläinen perheenäiti Kirsi Oinonen ohjaa päiväkoti-ikäiset lapsensa auton takapenkillä oleviin turvaistuimiin ja kiinnittää heidät huolellisesti. Tällä kertaa ei ole kiirettä ja molemmat asettuvat paikoilleen mukisematta.

Päiväkotiaamuina tilanne saattaa kuitenkin olla päinvastainen, kun lapset huutavat kurkku suorana, räntää vihmoo vaakatasossa ja kello tikittää tavallistakin nopeammin. Siinä hetkessä yllättävän moni sortuu kiinnittämään lapsen puutteellisesti ja asettaa perheen pienimmät vaaraan ehkä ajattelemattomuuttaan.

Jopa 1–2-vuotiaat istuivat turvavöihin kiinnitettynä joko auton penkillä tai pelkän korokkeen päällä. Tuula Taskinen

Joka neljännes kiinnittää alle kouluikäisen lapsen puutteellisesti lyhyellä matkalla, kävi ilmi Liikenneturvan ja Itä-Suomen poliisin järjestämässä ensimmäisessä turvaistuinratsiassa maaliskuussa. Lyhyt matka voi olla esimerkiksi kauppareissu tai kyyti kotoa päiväkotiin.

– Kieltämättä yllätti se, että määrä oli niin suuri. Siellä oli pieniä lapsia vääränlaisissa istuimissa ja pelkissä turvavöissä, joka on uskomaton asia. Jopa 1–2-vuotiaat istuivat turvavöihin kiinnitettynä joko auton penkillä tai pelkän korokkeen päällä, hämmästelee Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen Kuopiosta.

Siilinjärveläisen Kirsi Oinosen perheessä kiinnitetään paljon huomiota lasten turvalliseen kuljetukseen. Toni Pitkänen / Yle

Perusteluna lyhyt matka

Maaliskuisen kaltaisia turvaistuinratsioita ei ole aiemmin järjestetty. Ajatus syntyi Liikenneturvan varhaiskasvattajille suunnattujen koulutusten yhteydessä. Niissä kävi ilmi päiväkotien henkilöstön huoli perheiden turvattomista päiväkotikuljetuksista. Poliisi lähti mukaan tekemään valvontaa, joka toteutettiin päiväkotien pihoissa neljällä paikkakunnalla Itä-Suomessa.

– Hyvää oli se, että kaikki lapset olivat edes jollain lailla kiinni. Kuitenkin moni ajatteli, että matka kotoa päiväkotiin on niin lyhyt, että silloin ei tarvitse olla niin tarkka tai perheen kakkosautossa ei ole turvaistuimia, harmittelee Taskinen.

Hän korostaa, että lapsen turvallisuudesta pitäisi huolehtia lyhyelläkin matkalla.

– Tämä on vähän semmoista ääripäätouhua. Osalla asiat on todella huonosti ja osa on miettinyt hyvin huolella ja turvaistuin on käyty valitsemassa lapsen kanssa, kiittelee Taskinen.

On esimerkiksi niitä ylilyöntejä, joissa lapsi lyödään etupenkille äidin syliin turvavöihin, että oikein kiristää. Antti Mönkkönen

Myös ylikonstaapeli Antti Mönkkönen muistuttaa, että lyhyt matkakin on matka.

– Siellä voi tapahtua mitä tahansa, johon ei voi vaikuttaa. Kun itse laittaa asiat viimeisen päälle hyvin, niin on ainakin se huoli poissa, sanoo Mönkkönen.

Mönkkösen mukaan turvaistuinratsian tulokset mukailivat hyvin pitkälti poliisin havaintoja tien päällä.

– On esimerkiksi niitä ylilyöntejä, joissa lapsi lyödään etupenkille äidin syliin turvavöihin, että oikein kiristää. Lapsella on siellä aika ahdasta, jos tulee onnettomuus. Näihin puututaan kyllä hyvin ankaralla kädellä, muistuttaa Mönkkönen.

Riittämättömästä kiinnityksestä poliisi kirjoittaa kuljettajalle 70 euron rikesakon.

Yksi syy heikolle kiinnitykselle on kiire

Sekä Mönkkönen että siilinjärveläinen perheenäiti Kirsi Oinonen arvelevat myös kiireen olevan syy kiinnittää lapsi huonosti autossa.

– Voi myös olla osittain lasten halu päästä etupenkille tai muihin istuimiin. Siinäkin pitäisi muistaa, että mitä vaan voi sattua. Aina kannattaisi varata ekstra-aikaa, että ehtii laittaa lapsen turvallisesti kyytiin, pohtii Oinonen.

Monille vanhemmille Mönkkösen mainitsema kiireinen arkiaamu on varmasti tuttua.

– Ikävää on, että se lapsille tällä tavoin kertautuu se kiireinen elämä. Siinä on vanhemmilla vähän korjattavaa, Mönkkönen toteaa.

Edelleen suurin osa alle kouluikäisten lasten vakavista onnettomuuksista liikenteessä sattuu auton matkustajina. Onnettomuustilanteessa turvallisella kiinnityksellä on ääretön merkitys, sillä se suojaa erityisesti pienen lapsen päätä.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskinen on huolissaan lasten puutteellisesta kiinnityksestä. Toni Pitkänen / Yle

Turvaistuinratsiat valtakunnalliseksi mahdollisesti ensi vuonna

Poliisin ja Liikenneturvan ratsiassa tarkastettiin lasten oikeanlainen kiinnitys parilta sadalta päiväkotiin menijältä. Sekä Taskisen että Mönkkösen mukaan vanhemmat suhtautuivat asiaan hyvin myönteisesti.

– Osa vanhemmista tuli oikein halaamaan. He olivat iloisia, että otamme tämän asian esille, kiittelee Taskinen.

Siilinjärveläinen Kirsi Oinonen sattui ratsia-aamuna viemään lapsiaan päiväkotiin ja joutui ratsattavaksi. Hänkin pitää vain hyvänä asiana turvallisuuteen puuttumista.

– Luulen, että monet ovat tietoisia näistä asioista. Varmasti on kuitenkin edelleen puutteita ja tarvitaan herättelyä, uskoo Oinonen

Liikenneturvan Tuula Taskisen mukaan turvaistuinratsiasta on sittemmin innostuttu myös valtakunnallisesti.

– Se herätti keskusteluja, että näinkin iso osa perheistä tarvitsee opastusta tähän asiaan. Nyt on suunniteltu, että ensi vuonna tämä tehtäisiin koko maassa.