Maksa verot vasta vuosien päästä: Työryhmältä luvassa vaalean vihreää valoa sijoitussäästötileille

Sijoitussäästötilejä odotellaan sijoittamisen etujärjestöissä jo nyt lähes vesi kielellä. Muutama vuosi sitten rakennetut pitkäaikaissäästötilit eli ps-tilit kun kuivahtivat alkuinnostuksen jälkeen marginaaliin.

– Ps-tilissä tehtiin se virhe, että lähdettiin liikaa rakentamaan rajoituksia. Tarkoitettiin hyvää, mutta [niissä] on euromääräistä rajoitusta, vuosimääräistä rajoitusta ja muuta. Ne johtivat siihen, että sitä tiliä ei haluttu käyttää. Nyt olisi tärkeä lähteä avoimin mielin liikkeelle ja keskittyä siihen, että mahdollistetaan osakesäästämistä, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Ps-tileissä säästön verohuojennukseen oikeuttava summa oli rajattu 5000 euroon vuodessa. Lisäksi tilin aikarajaa säästöjen nostoille myöhennettiin vain kolme vuotta sen jälkeen, kun ne vuonna 2010 otettiin käyttöön. Etenkin myöhentämispäätös söi rajusti tilien suosiota, kun nostot sallittiin alkamaan vasta 68-vuotiaana.

Työryhmä vilkuttaa vihreää

Parhaillaan sijoitussäästötilit ovat valtiovarainministeriössä työryhmän pureksittavana. Alun perin työryhmänä piti pohtia vain eri sijoitusmuotojen verokohtelun yhdenmukaistamista, mutta matkalla reppuun nakattiin myös sijoitussäästötilit.

Ylen tietojen mukaan työryhmä olisi näyttämässä tileille vaalean vihreää valoa. Täysin ongelmatonta tilien perustaminen ei kuitenkaan ole, joten mitään valmista mallia työryhmästä ei ole tulossa.

Sijoitussäästötilin perusidea on, että sen tuottoja verotetaan vasta varoja nostettaessa. Näin esimerkiksi osakkeiden osinkotulot ja myyntivoitot voi sijoittaa uudelleen ilman veroseuraamuksia, jos tililtä ei nosta varoja.

– Osakesäästötili tekee osakesäästämisestä helppoa. Ei pidä ymmärtää verotusta, voi omistaa suoraan pörssiosakkeita ja sijoittaa niiden osingot uudestaan ja myös hajauttaa niitä, Sari Lounasmeri tiivistää.

Kärsivällisen säästäjän tili

Tili siis suosii sitkeää säästämistä. Mahdollisuus lykätä verojen maksua vuosikausia voi hyvinkin kiinnostaa suurta joukkoa piensijoittajia.

– Hyvin monet sijoittajat ovat Osta ja pidä -tyyppisiä sijoittajia. He eivät edes hirveästi käy kauppaa, ja moni malttaa aivan varmasti pitää ne rahat siellä tilillä, Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius sanoo.

Työryhmässä on vahva valtiovarainministeriön edustus. mutta joukkoon on mahtunut myös edustaja finanssialan etujärjestöstä. OP-ryhmä on saanut työryhmään asiantuntijajäsenen.

Työryhmä on saamassa työnsä valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen asia on etenemässä vauhdilla syksyn budjettiriiheen.

– Tavoitteena on se, että kun työryhmä saa työnsä valmiiksi, niin sen jälkeen lähdetään nopeasti sitten eteenpäin ja budjettiriihessä olisi mahdollisuus tehdä päätöksiä. Minusta se on täysin mahdollista, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi maaliskuussa Veronmaksajain tilaisuudessa pitämänsä puheen jälkeen.

Vastaavat tilit ovat saaneet suuren suosion Ruotsissa, jossa ne ovat olleet käytössä jo vuosia. Norjassa tilit otettiin käyttöön hiljattain. Tanska ehtinee saada valmiiksi oman mallinsa vielä ennen Suomea.