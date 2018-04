Malesiassa ostosparatiisia pyörittävä yhtiö iski silmänsä pikkusatamaan Suomessa – lupaa jopa 700 työpaikkaa

Kotkan kaupunki on kehittänyt Kantasataa uuteen suuntaan 2000-luvulta asti. Vasemmalla Merikeskus Vellamo.

Mistä on kyse? Freeport on Lontoosta käsin toimiva kansainvälinen ostoskeskusoperaattori

Kiinteistökehittäjä GWA Sawyer valitsi Freeportin Kotkan Kantasatamaan kaavaillun outlet-kylän operaattoriksi

Operaattorin tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia outlet-keskuksen vuokralaisista

Freeport on pyörittänyt outleteja muun muassa Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa

Kotkaan kaavailtu outlet-ostoskeskus toisi kaupunkiin jopa 600–700 työpaikkaa, arvioi keskuksen vuokralaisista ja markkinoinnista huolehtiva kansainvälinen ostoskeskusoperaattori Freeport.

Arvio perustuu yhtiön aiempaan kokemukseen outlet-keskusten kehittämisestä ja hallinnoinnista Euroopassa ja Aasiassa, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Iestyn Roberts.

– Meidän tehtävämme on toimia outletin omistajien puolesta. Emme itse omista outletteja, vaan hallinnoimme ja kehitämme niitä, kertoo Roberts.

Outletin rakentamisen on käynnistymässä loppukesästä Kotkan keskustan tuntumassa Kantasatamassa, sanoo Iestyn Roberts. Valmista pitäisi olla vuoden 2019 loppuun mennessä. Kantasatama on vanha pieneksi jäänyt satama, josta kaupallinen satamatoiminta on päättynyt. Nykyisin Kantasatamassa toimii muun muassa vuonna 2008 valmistunut Merikeskus Vellamo.

Freeport on Isossa-Britanniassa päämajaansa pitävä yhtiö, joka on perustettu vuonna 1994. Yhtiön ensimmäinen outlet valmistui samana vuonna Pohjois-Englantiin Hornsean kaupunkiin, kertoo Iestyn Roberts. Yhtiö on kehittänyt ja hallinnoinnut useita Euroopassa sijaitsevia outlet-keskuksia. Niitä toimii edelleen Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa, Tsekissä, Slovakiassa, Iso-Britanniassa ja Portugalissa. Freeport hallinnoi myös suurta outlet-keskusta Malesiassa (siirryt toiseen palveluun). Yhtiön tietojen mukaan siellä vierailee vuosittain noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Sen lisäksi yhtiö on avaamassa ostospaikkaa Ranskaan ja Filippiineille. Yhtiö kehittää outlet-keskusta myös Kuwaitiin, kerrotaan yhtiön internetsivuilla. (siirryt toiseen palveluun)

Euroopassa sijaitsevista outlet-keskuksista Freeport hallinnoi enää Tanskassa sijaitsevaa Ringsted Outletia. Muiden outletien toiminnot on myyty eteenpäin.

Outlet-keskus tai outlet-ostoskylä on ostospaikka, jossa esimerkiksi vaate- tai kosmetiikkayritykset myyvät tuotteitaan tavallista halvemmalla. Myytävät tuotteet ovat usein edellisen vuoden mallistosta ylijääneitä eriä.

Suurin osa tekee töitä kaupoissa

Freeportin Tanskassa sijaitseva outlet-ostoskylä Ringsted Outlet työllistää noin 500 ihmistä, kertoo outletin paikallisjohtaja Jeanette Amdal. Outletissa on yhteensä 48 liikettä ja vuokrattavaa liiketilaa noin 12 000 neliömetriä. Suurin osa työntekijöistä on töissä myymälöissä. Sen lisäksi outlet työllistää kunnossapitoväkeä, vartijoita ja hallintoa.

– Yhdessä kaupassa on normaalisti 6–25 työntekijää riippuen kaupan brändistä, koosta ja liikevaihdosta. Henkilökunta tekee kaiken tuotteiden esillelaitosta ja myymisestä lähtien, sanoo sähköpostilla tavoitettu Ringsted Outletin johtaja Jeanette Amdal.

Kotkaan kaavaillussa outlet-keskuksessa liiketilaa olisi noin 15 000 neliömetriä, eli se olisi isompi kuin Tanskassa sijaitseva, sanoo Freeportin toimitusjohtaja Iestyn Roberts. Hänen mukaansa 600–700 työntekijää on realistinen arvio.

Ringsted Outlet on valmistunut vuonna 2008. Se on rakennettu tanskalaisen markkinakylän tyyliseksi. Ringsted Outlet

– Se perustuu kokemukseemme aiemmista saman kokoluokan outleteistä, sanoo Iestyn Roberts.

Vertailun vuoksi: Kouvolassa sijaitseva kauppakeskus Veturi työllistää noin 650 ihmistä, kertoo kauppakeskusjohtaja Jari Koistinen. Veturissa liiketilaa on yhteensä 48 000 neliömetriä. Puolestaan Itä-Helsingissä sijaitseva kauppakeskus Itis työllistää noin 2 000 ihmistä. Itiksessä vuokrattavia tiloja on noin 100 000 neliömetriä, kertoo talousjohtaja Anne-Maria Hautala.

Kotkan outletin työntekijöistä valtaosa olisi töissä kauppojen omistajilla, eivät Freeportin palkkalistoilla. Iestyn Robertsin mukaan Freeportilla on maailmanlaajuisesti töissä vain noin 50 työntekijää. Heistä kuusi on töissä yhtiön päätoimistossa Isossa-Britanniassa, josta outletien kehittämistä johdetaan. Loput työskentelevät Freeportin hallinnoimissa outlet-keskuksissa.

Outlet ei saa sijaita liian lähellä Helsinkiä

Freeportin hallinnoimia, tai aiemmin hallinnoimia, outlettejä mainostetaan usein niiden sijainnilla. Ne sijaitsevat poikkeuksetta pienillä paikkakunnilla, mutta ajomatkan päässä isosta kaupungista.

Esimerkiksi Ringsted Outlet sijaitsee 60 kilometrin päässä Kööpenhaminasta. Freeport Lisboa Fashion Outlet sijaitsee Alchochetessä, joka on noin 30 kilometrin päässä Portugalin pääkaupungista Lissabonista.

Ruotsissa sijaitseva Hede Fashion Outlet, aiemmalta nimeltään Freeport Kungsbacka, on Kungsbackassa, josta on noin 30 kilometriä Göteborgiin. Freeportin outlettejä markkinoidaan myös naapurimaihin. Tsekin Freeport sijaitsee Itävallan ja Tsekin välisen rajan tuntumassa, josta on joitakin kymmeniä kilometrejä Itävallan pääkaupunkiin Wieniin.

Kauppakeskus Veturi sijaitsee Kouvolassa. Antti Kolppo / Yle

.

Toimitusjohtaja Robertsin mukaan sijainti on keskeisintä outlet-kehittämisessä. Suomesta Freeport ehti etsiä kauppapaikkaa viisi vuotta. Lopulta Kotka valikoitui sijaintipaikaksi Kantasataman vuoksi. Kantasatamaan suunnitellaan outlet-ostoskeskuksen ohella Kotkan kaupungin rahoittamaa tapahtumakeskusta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uutta kampusta ja GVA Sawyerin hotellia.

Kantasataman outlet-keskukseen odotetaan asiakkaita niin Venäjältä kuin Aasiastakin, vaikka perusasiakaskunta tulee Robertsin mukaan lähialueilta. Kotkasta Helsinkiin on noin 130 kilometriä. Kotkasta Pietariin on noin 270 kilometriä.

– Täydellinen lokaatio on sellainen, joka ei ole liian lähellä isoa kaupunkia. Se johtuu siitä, että brändit eivät halua kilpailla omien kauppojensa kanssa. Jos esimerkiksi Nikellä on kenkäliike, ei se halua, että vieressä on Niken kauppa, joka myy kenkiä halvemmalla.

Outleteissä myydään usein tuotteita, jotka ovat edellisvuoden mallistoa tai ylijäämää.

Yhteistyö Sawyerin kanssa

Freeportin mukaan yhtiö on onnistunut kehittämään sen Euroopan outlet-keskusten toimintaa. Ylen selvityksessä ei löytynyt tietoja, että Freeportin hallinnoimia outlet-keskuksia olisi lopetettu esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

– Tanskassa olemme kasvattaneet outletin toimintaa 12–17 prosenttia vuodessa. Tavoitteenamme on hallinnoida ja kehittää outlettejä pitkään, mutta omistajat päättävät, milloin he haluavat myydä keskuksen, sanoo Iestyn Roberts.

Freeport-yhtiön toimitusjohtaja Iestyn Roberts. Juulia Tillaeus / Yle

Jeannette Amstedin mukaan Ringsted Outletissa kävi esimerkiksi vuonna 2016 noin 1,6 miljoonaa ihmistä.

Kotkan Kantasataman kehittämisestä vastaa GWA Sawyer, jota johtaa yhdysvaltalainen kiinteistökehittäjä Cameron Sawyer. Iestyn Roberts tietää Sawyerin jo pidemmältä ajalta. Freeport ja GWA Sawyer tekivät yhteistyötä aiemmin Venäjällä. Sinne suunniteltu projekti ei kuitenkaan toteutunut Freeportin hallinnoimana.

– Projekteja oli Pietarissa ja Moskovassa. Projektien toteutuminen oli aika lähellä, sanoo Iestyn Roberts.

Kaupan liiton mukaan yritysten ennusteet työllisyysvaikutuksista ovat yleensä varsin paikkaansapitäviä, vaikka ne perustuvatkin arvioihin.

– Suomesta mieleen ei tule isoa outlet-kylää. Siinä mielessä vertailukohtaa ei ole, joten työllistämisvaikutusten arviointi on hankalaa, sanoo edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan liitosta.

Suomessa pienempiä outlettejä, tai tehtaanmyymälöitä, on useita kymmeniä. Freeportin mukaan Euroopassa isoja outlet-keskuksia on noin 200. Kotkaan kaavaillun ostoskeskuksen lisäksi Virolahdelle Venäjän rajan tuntumaan rakennetaan parhaillaa Zsar Outlet Village nimistä outlet-kylää.

Kotkan Kantasataman outlet-keskusta ja Zsar Outlet Villagea silmälläpitäen kehitysyhtiö Cursor ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ovat järjestäneet kansainvälisen asiakaspalvelun kursseja jo viime vuodesta lähtien. Kolmen kuukauden mittaiseen kurssiin sisältyy lähiopetusta, verkkotehtäviä ja noin 1,5 kuukauden mittainen työharjoittelujakso.